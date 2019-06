அரசு வீட்டை காலி செய்தார் சுஷ்மா

புதுடில்லி: முன்னாள் வெளியுறவு அமைச்சரும், பா.ஜ., மூத்த தலைவருமான சுஷ்மா சுவராஜ் அரசு வீட்டை காலி செய்தார்.



பா.ஜ., மூத்த தலைவர் சுஷ்மா சுவராஜ், பிரதமர் மோடியின் கடந்த ஆட்சியில் வெளியுறவு அமைச்சர் பதவி வகித்து வந்தார். அப்போது, சுறுசுறுப்பாக செயல்பட்ட அமைச்சர், வெளிநாடுகளில் சிக்கலில் சிக்கிய இந்தியர்களுக்கு தேவையான உதவியை செய்து வந்தார். சமூக வலைதளங்களில், இந்தியர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு உடனுக்குடன் பதிலளித்து வந்தார். இதனால், பலரும் அமைச்சரை பாராட்டி வந்தனர். சமீபத்தில் நடந்த லோக்சபா தேர்தலில், உடல்நலக்குறைவால் சுஷ்மா சுவராஜ் தேர்தலில் போட்டியிடவில்லை. தொடர்ந்து, வெளியுறவு அமைச்சராக ஜெய்சங்கர் பொறுப்பு வகித்து வருகிறார்.

இந்நிலையில், அமைச்சராக இருந்த போது வழங்கப்பட்ட அரசு பங்களாவை சுஷ்ம சுவராஜ் காலி செய்துள்ளார்.இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்ட அறிக்கை: 8, சப்தர்ஜூங் லேன், புதுடில்லி என்ற அரசு வீட்டை காலி செய்துவிட்டேன். இந்த முகவரி மற்றும் அங்கிருந்த தொலைபேசி எண்ணில் என்னை தொடர்பு கொள்ள முடியாது. எனக்கூறியுள்ளார்.

I have moved out of my official residence 8, Safdarjung Lane, New Delhi. Please note that I am not contactable on the earlier address and phone numbers.