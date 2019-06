உலககோப்பை இந்தியாவுக்கு தான் ; பீட்டர்சன் ஆதரவு

லண்டன் : நாளைய(ஜூன் 30) போட்டியில், விஜய் சங்கரை மட்டும் நீக்கிவிட வேண்டாம். அவர், உலககோப்பையை வெல்லும் இந்திய அணியில் ஒருவராக இருப்பார் என்று இங்கிலாந்து பிரபல கிரிக்கெட் வீரர் கெவின் பீட்டர்சன் கூறியுள்ளார்.

நெருக்கடியில் இங்கிலாந்து :



நாளை இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகள் உலககோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில், எட்பாஸ்டனில் மோத உள்ளன. இந்த போட்டியை பொறுத்தவரை இங்கிலாந்து அணிக்கு கட்டாயம் வென்றே ஆகவேண்டிய போட்டியாகும். ஆனால், இந்திய அணியைப் பொறுத்தவரை அப்படி ஓர் நெருக்கடி கிடையாது.





4வது இடத்துக்கும் ஆபத்து :

ஏனெனில், இந்தியா 2 வது இடத்தில் உள்ளது. இங்கிலாந்து அணி 4வது இடத்தில் உள்ளது. ஆப்கனுடன் பாகிஸ்தான் வென்றால், அந்த அணி இங்கிலாந்தை கீழே தள்ளி 4வது இடத்திற்கு வந்துவிடும். ஆனால், இன்று(ஜூன் 29 ) பேட்டியளித்த இங்கிலாந்து அணி கேப்டன் மார்கன், ''இந்தியாவுனான போட்டி ஒன்றும் கடினமானதல்ல ; கடந்த முறை இங்கு இந்திய அணி இங்கு சுற்றுப்பயணம் செய்தபோது நாங்கள் வென்றுள்ளோம். எனவே, எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது,'' என்று கூறினார்.





விராட் கோஹ்லி :

ஆனால், இந்திய அணி கேப்டன் விராட் கோஹ்லியோ, '' எந்த ஒரு அணியும் யாரை வேண்டுமானாலும் தோற்கடிக்கலாம். ஆனால், நாளைய போட்டியை நெருக்கடி தான் தீர்மானிக்கும்,'' என்று இங்கிலாந்து அணியின் நெருக்கடி நிலையை மறைமுகமாக சுட்டிக்காட்டினார்.





விஜய் சங்கர் வென்று தருவார்:

இந்த நிலையில், இங்கிலாந்து அணியின் முன்னாள் ஆல்ரவுண்டர் கெவின் பீட்டர்சன், '' டியர் விராத் அண்ட் ரவி, நாளைய போட்டியில் மட்டும் விஜய் சங்கரை தயவு செய்து நீக்கி விடாதீர்கள். அவருக்கு 3 வாரங்கள் மேலும் தயாரிப்புக்கு வேண்டும். நாளைய போட்டியை அவரால் வென்று தரமுடியும். உலககோப்பையை வெல்லும் உங்களது அணியில் ஒருவாராக இருக்க முடியும்,'' என்று கூறியுள்ளார்.

விராட் கோஹ்லியும் தனது பேட்டி ஒன்றில், ''விஜய் சங்கர் மீது நான் நம்பிக்கை வைத்துள்ளேன்,'' என்று தெரிவித்தார்.

கெவின் பீட்டர்சன் டுவிட், இந்தியாவில் ஐ.பி.எல்., போட்டிகளிலும் விளையாடியவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Dear Virat & Ravi - please don't drop Vijay Shankar. I think he's coming into his own and would potentially win you tomorrow's game. Don't think about Pant. He needs another 3 weeks prep before I think he can get into your World Cup side.

Thanks, boys!



— Kevin Pietersen🦏 (@KP24) June 29, 2019





