நிர்மலா பட்ஜெட்: சசிதரூர் பாராட்டு

நன்றாகக்கவனியுங்கள் சசி தரூரின் வாக்யத்தை, கடைசியில் சர்வசாதாரணமாக இடுப்பில் கத்தியை செருகியிருக்கின்றான் பாராட்டுவது போல . 1) இந்திரா காந்தி காங்கிரஸ் தான் முதல் நடந்தது என்ன??In 1970, she presented the Union Budget of India for 1970-71, after she took over the finance portfolio following the resignation of Morarji Desai as finance minister. 2) யானை உவமானம் - சசி தரூர் சொன்னது - யானை போல பி .ஜெ .பி மெதுவாக செயல்படுகின்றது என்று ஒப்புக்கொண்டார் நிர்மலா என்று 3) திரிசங்கு பட்ஜெட் . அவன் சொன்னது புகழ்ச்சியுரை அல்ல, இகழ்ச்சியுரை அதாவது Sarcasm என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லலாம். பேய்க்கு (காங்கிரஸ்) வாழ்க்கைப்பட்டா புளிய மரம் (விஷம்/பொய் கக்கவேண்டும் ) ஏறித்தான் ஆகவேண்டும், இது விதி.