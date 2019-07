டுவிட்டரில் 1 கோடி பாலோவர்ஸ் : ராகுல் நன்றி

புதுடில்லி : டுவிட்டரில் தன்னை பின்தொடரும் கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு ராகுல் தனது நன்றியை தெரிவித்தார்.



சமூக வலைத்தளமான டுவிட்டரில் காங்., கட்சியின் ராகுலை பின்தொடர்பவர்களின் எண்ணிக்கை 1 கோடியை தாண்டியது. இதனையடுத்து அவர்களுக்கு ராகுல் தனது மனமார்ந்த நன்றியையும் கூறியுள்ளார்.



லோக்சபா தேர்தலில் வழக்கம் போல் காங்கிரஸ் தோல்வியையே கண்டது. போட்டியிட்ட அமேதி மற்றும் வயநாடு ஆகிய இரு தொகுதிகளில் கேரளாவின் வயநாட்டில் மட்டும் ராகுல் வெற்றி கண்டார். ராகுல் காந்தியை டுவிட்டர் பக்கத்தில் பின்தொடர்பவர்களின் எண்ணிக்கை 1 கோடி, அதாவது 10 மில்லியனைத் தாண்டினாலும் கூட, அது பிரதமர் மோடியின் 48.5 மில்லியன் பின்தொடர்பவர்களுக்கு அருகில் கூட இல்லை.



இந்திய அரசியல்வாதிகளில் மோடியை தான் டுவிட்டரில் அதிக எண்ணிக்கையில் மக்கள் பின்தொடருகின்றனர். அமெரிக்க அதிபரான டொனால்ட் ட்ரம்பிற்குப் பிறகு, உலகிலேயே ட்விட்டரில் அதிகம் பின்பற்றப்பட்டு வரும் இரண்டாவது அரசியல்வாதியாக பிரதமா் மோடி உள்ளார். இதில் ட்விட்டரில் 15.1 மில்லியனை தாண்டிய ஃபாலோயர்களை டில்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் பெற்று இரண்டாவது இடத்தையும், அருண் ஜெட்லி 15.1 மில்லியன் பின்தொடர்பவர்களையும், அமித் ஷா 14.2 மில்லியன் பின்தொடர்பவர்களையும் பெற்றுள்ளனர்.



இந்நிலையில் ஃபாலோயர்களின்எண்ணிக்கை 1 கோடியாக உயர்ந்ததை ட்விட்டரில் அறிவித்த ராகுல், இதற்காக ஒவ்வொருவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்த கொள்வதாக கூறினார். மேலும் இந்த மைல்கல் எட்டிய தருணத்தை காங்கிரஸ் கட்சி தொண்டர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகளுடன் அமேதியில் மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடுவேன் என குறிப்பிட்டுள்ளார்.





10 Million Twitter followers - thank you to each and every one of you! 🙏🙏



I will celebrate the milestone in Amethi, where I will be meeting our Congress workers & supporters today.