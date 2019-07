தமிழை விட சமஸ்கிருதம் பழமை: பாடப்புத்தகத்தில் சர்ச்சை

சென்னை: பிளஸ் 2 ஆங்கில பாடப்புத்தகத்தில், தமிழை விட சமஸ்கிருதம் பழமை வாய்ந்த மொழி என அச்சிடப்பட்டுள்ளது பலருக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழகத்தில் 13 ஆண்டுகளுக்கு பின் புதிய பாடத் திட்டம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதில், தேசிய கீதமே தவறாக குறிப்பிடப்பட்டதால் சர்ச்சை எழுந்தது. பல வகுப்புகளுக்கான பாடப் புத்தகங்களில் பிழையான கருத்து மற்றும் தகவல்கள் காணப்படுவதாக ஆசிரியர்கள் புகார் தெரிவித்தனர். பாரதியார் காவி தலைப்பாகை அணிந்துள்ளது போல படம் இடம்பெற்று சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.













இந்நிலையில், பிளஸ் 2 ஆங்கில பாடப்புத்தகத்தில், 142 ம் பக்கத்தில் உள்ள யூனிட் 5 ல், 'The Status of Tamil as a classical Language' என்ற பாடத்தில், சமஸ்கிருதம் கி.மு. 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன் உள்ள மொழி என்றும், தமிழ் மொழி, கி.மு.300 முன் உள்ள மொழி எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இது பலத்த சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனையடுத்து, இதனை சரி செய்ய அனைத்து மாவட்ட கல்வி அலுவலர்களுக்கும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.



