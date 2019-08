பொருளாதாரத்தை மீட்க சாமி யோசனை

புதுடில்லி: நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மீட்க பா.ஜ., மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான சுப்பிரமணிய சுவாமி 5 டிப்ஸ்களை வழங்கியுள்ளார். இது தொடர்பாக அவரது டுவிட்டரில் பதிவிட்டிருப்பதாவது:





1. தனிநபர் வருமான வரியை ஒழிக்க வேண்டும்

2. முதன்மை கடன் விகிதத்தை 9% ஆகக் குறைத்தல்

3. வங்கி கால வைப்பு வீதத்தை 9% ஆக உயர்த்துவது

4. நிறுவன ஊழியர்களின் குழந்தைகளின் கல்விச் செலவுக்கு வரி விலக்கு

5. உள்கட்டமைப்பை வலுப்படுத்த தாராள நிதி.

இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.



Five steps torescue economy: 1. Abolish personal income tax 2. Reduce prime lending rate to 9% 3. Raise bank term deposit rate to 9% 4. Make corporate R&D & employees children education expenditure tax deductible 5. Print notes liberally for infrastructure construction