காஷ்மீர் தலைவர்கள் கைது: ராகுல் எதிர்ப்பு

புதுடில்லி: காங்கிரஸ் தலைவர் பதவியில் இருந்து விலகிய ராகுல் வெளியிட்ட டுவிட்டர் பதிவு: காஷ்மீரில் முக்கிய அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு ரகசிய இடத்தில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். இது அரசியல் சாசனத்திற்கு எதிரானது. ஜனநாயக விரோத செயல். மத்திய அரசு ஏற்படுத்திய அரசியல் வெற்றிடத்தை பயங்கரவாதிகள் நிரப்ப வாய்ப்பு ஏற்படும். கைது செய்யப்பட்ட தலைவர்கள் உடனடியாக விடுதலை செய்யப்பட வேண்டும் என பதிவிட்டுள்ளார்.



Kashmir's mainstream political leaders have been jailed at secret locations.



This is unconstitutional & undemocratic.



It's also short sighted and foolish because it will allow terrorists to fill the leadership vaccum created by GOI.



The imprisoned leaders must be released.