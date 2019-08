ராமர் கோவிலை நமோ கட்டுவாரா? சாமி கேள்வி

புதுடில்லி: அயோத்தியில் ராமர் கோவிலை பிரதமர் மோடி கட்ட முன் வருவாரா என்று பா.ஜ., மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான சுப்பிரமணியன் சுவாமி கேள்வி ழுப்பி உள்ளார்.





இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் கூறியிருப்பதாவது: 1991 ல் நான் கூறினேன் ஒரு மாநில அரசை கலைக்க கவர்னர் அறிக்கை தேவை இல்லை என்றேன். அது போல் திமுக அரசு கலைக்கப் பட்டது என்ற தகவலை பெற்றேன். அது போல் காஷ்மீர் விவகாரத்தில் 370 சட்ட பிரிவை திருத்தம் செய்வதிலும் அரசியலமைப்பு திருத்தம் தேவை இல்லை என்றேன். அதுவும் நிரூபிக்கப்பட்டது.





இது போல் இப்போதும் சொல்கிறேன் அயோத்தியில் ராமர் கோவில் கட்டுவதற்கு நாம் சுப்ரீம் கோர்ட் ஒப்புதல் பெற வேண்டியது இல்லை. இதனை நமோ செய்வாரா ? இவ்வாறு சாமி கூறியுள்ளார்.



In 1991 I said Govt doesn't needGovernor's Report for dismissing a state Govt. Then I got dismissed DMK Govt.Then on Art 370 I argued that we don't need Const Amendment. Proved right again. Now I say Govt does not need SC ok to build Ram Temple in Ayodhya. Will Namo do it?