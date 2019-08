காஷ்மீரில் அமைதி: உள்துறை தகவல்

புதுடில்லி: காஷ்மீரில் 370 சட்டப்பிரிவு ரத்து செய்யப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஸ்ரீநகரில் பலர் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தியதாக வெளியான தகவலை மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் மறுத்துள்ளது.



காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கும் 370 சட்டப்பிரிவை ரத்து செய்யும் சட்டத்திருத்த மசோதாவை மத்திய அரசு, சமீபத்தில் பார்லி.,யில் நிறைவேற்றியது. இதற்கு முன்பிருந்தே காஷ்மீர் முழுவதும் 144 தடை விதிக்கப்பட்டது. மொபைல் மற்றும் இன்டர்நெட் சேவை ரத்து செய்யப்பட்டது. 500 க்கும் மேற்பட்ட அரசியல் மற்றும் பிரிவினைவாத இயக்க தலைவர்கள் வீட்டுக்காவலில் வைக்கப்பட்டனர்.



இந்நிலையில் பக்ரீத் பண்டிகை ஆக.,12ல் கொண்டாடப்பட உள்ளதை அடுத்து நேற்று (ஆக.,09) 144 தடை விலக்கிக் கொள்ளப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது. மொபைல் மற்றும் இன்டர்நெட் சேவையும் சீரானது. பள்ளி, கல்லூரிகள், கடைகள் உள்ளிட்டவை திறக்கப்பட்டதை அடுத்து இயல்பு நிலை திரும்பியது.

இதனால் மக்கள் வழக்கம் போல் மசூதிகளுக்கு சென்று தொழுகை நடத்தினர். சிறப்பு தொழுகைக்கு பின் ஒன்றாக கூடிய பலர், 370 பிரிவு ரத்து செய்த மத்திய அரசுக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தியதாகவும், இதனால், பாதுகாப்பு படையினர் கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசியதாகவும், இதில் 12 பேர் காயமடைந்ததாகவும் தகவல் வெளியானது.









இதனை மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் மறுத்துள்ளது. இது குறித்து உள்துறை அமைச்சககத்தின் செய்தி தொடர்பாளர் டுவிட்டரில் கூறியுள்ளதாவது: ஸ்ரீநகரில் 10 ஆயிரம் பேர் கூடி போராட்டம் நடத்தியதாக, ராய்ட்டர் மற்றும் டான் போன்ற மீடியாக்களில் செய்தி வெளியாகியுள்ளது. இது முற்றிலும் தவறானது. ஜோடிக்கப்பட்டது ஸ்ரீநகர் மற்றும் பாரமுல்லாவில் சிறிய அளவில் தான் போராட்டம் நடந்தது. அதில் 20க்கும் அதிகமானவர்கள் கூட கூடவில்லை. இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.



A news report originally published in Reuters and appeared in Dawn claims there was a protest involving 10000 people in Srinagar.



This is completely fabricated & incorrect. There have been a few stray protests in Srinagar/Baramulla and none involved a crowd of more than 20 ppl.