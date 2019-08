ராஜிவ் பிறந்தநாள் : சோனியா மரியாதை

புதுடில்லி : முன்னாள் பிரதமர் ராஜிவ் பிறந்தநாளில் டில்லியில் உள்ள அவரது நினைவிடத்தில் காங்., இடைக்கால தலைவர் சோனியா, ராகுல், முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன்சிங் உள்ளிட்ட மூத்த நிர்வாகிகள் மரியாதை செலுத்தினர்.





முன்னாள் பிரதமர் ராஜிவ் 75 வது பிறந்த நாள் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. காங்., தொண்டர்கள் அவரது உருவப்படத்திற்கு மரியாதை செலுத்தி வருகின்றனர். டில்லியில் சோனியா, ராகுல், பிரியங்கா, ராபர்ட் வத்ரா, முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன்சிங், முன்னாள் ஜனாதிபதி பிரணாப்முகர்ஜி, குலாம்நபிஆசாத் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் மலர்வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினர்.



பிரதமர் மோடி டுவீட்



பிரதமர் நரேந்திரமோடி அவரது டுவீட்டரில்; முன்னாள் பிரதமர் ராஜிவ் பிறந்தநாளில் அவருக்கு மரியாதை செலுத்துகிறேன். என கூறியுள்ளார்.



Tributes to our former PM Shri Rajiv Gandhi on his birth anniversary.