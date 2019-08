ஐ.என்.எக்ஸ்., மீடியா வழக்கில் சிதம்பரம்சடுகுடு...கைது!

புதுடில்லி:ஐ.என்.எக்ஸ்., மீடியா நிறுவன முறைகேடு வழக்கில், 24 மணி நேரத்துக்கும் மேலாக நடந்த, சடுகுடு ஆட்டத்தின் முடிவில், காங்., மூத்த தலைவரும், முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான சிதம்பரம், நேற்று இரவு கைது செய்யப்பட்டார். நேற்று முன்தினம் மாயமான அவர், காங்., தலைமையகத்திற்கு நேற்று இரவு திடீரென வந்தார். 'தலைமறைவாகவில்லை' என நீண்ட விளக்கம் அளித்தார். தன்னுடைய வீட்டுக்கு சென்ற சிதம்பரத்தை பின் தொடர்ந்து சென்ற, சி.பி.ஐ., அதிகாரிகள் சுற்றிவளைத்து கைது செய்தனர். சி.பி.ஐ., தலைமையகத்தில், அவரிடம் கிடுக்கிப்பிடி விசாரணை நடைபெற்றது.



முன்னாள் மத்திய நிதி அமைச்சர் ப.சிதம்பரம் கைது ஐ.என்.எக்ஸ். ஊழல் வழக்கில் சி.பி.ஐ., அதிரடி நடவடிக்கை புதன்கிழமை இரவு 9.45 மணியளவில் கைது.





காங்கிரஸ் தலைமையிலான, ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசு, 2004 முதல், 2014 வரை மத்தியில் ஆட்சியில் இருந்தது. அப்போது, மத்திய நிதி அமைச்சர் மற்றும் உள்துறை அமைச்சராக பணியாற்றினார், காங்., மூத்த தலைவரான, சிதம்பரம்.



அனுமதி





கடந்த, 2007ல், ஐ.என்.எக்ஸ்., மீடியா என்ற நிறுவனம், 305 கோடி ரூபாய் அன்னிய முதலீட்டை பெறுவதற்கு, நிதி அமைச்சகத்தின் கீழுள்ள, எப்.ஐ.பி.பி., எனப்படும், அன்னிய முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு வாரியம் அனுமதி அளித்தது.







சிதம்பரத்தின் மகன், கார்த்தியின் தலையீட்டில், இந்த அனுமதி அளிக்கப்பட்டதாக, சி.பி.ஐ., வழக்கு பதிவு செய்தது. இதில் நடந்துள்ள பண மோசடி தொடர்பாக, அமலாக்கத் துறை, கடந்தாண்டு வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகிறது.இதைத் தவிர, 3,500 கோடி ரூபாய், 'ஏர்செல் - மேக்சிஸ்' மோசடி வழக்கிலும், சிதம்பரம் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. விமான போக்கு வரத்து துறையில் நடந்த ஊழல்கள் தொடர்பான வழக்கின் விசாரணைக்கு, நாளை ஆஜராக, அமலாக்கத் துறை, அவருக்கு ஏற்கனவே, 'சம்மன்' அனுப்பி உள்ளது.





முன்ஜாமின் மனு





ஐ.என்.எக்ஸ்., மீடியா வழக்கில், முன்ஜாமின் கேட்டு, சிதம்பரம், கடந்தாண்டு, டில்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். அவரைக் கைது செய்வதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டு, அது பல முறை நீட்டிக்கப்பட்டு வந்தது. இந்நிலையில், அவருடைய முன்ஜாமின் மனுவை, டில்லி உயர் நீதிமன்றம் நேற்று முன்தினம் தள்ளுபடி செய்தது.இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து, சிதம்பரம் சார்பில், உச்ச நீதிமன்றத்தில் நேற்று முன்தினம் மாலையே மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.









ஆனால், 'அவசர வழக்காக விசாரிக்க முடியாது' என, உச்ச நீதிமன்றம் கைவிரித்தது. நேற்றும் அந்தக் கோரிக்கையை ஏற்க மறுத்த உச்ச நீதிமன்றம், நாளை அதை விசாரிப்பதாக கூறியுள்ளது.நேற்று முன்தினம் மாலை, உச்ச நீதிமன்றத்தில் இருந்து சென்ற, சிதம்பரம் திடீரென மாயமானார்; அதையடுத்து, அவர் தலைமறைவாக உள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகின. உடன், அவரை தேடப்படும் நபராக அறிவித்து, சி.பி.ஐ., மற்றும் அமலாக்கத் துறை தேடி வந்தன. இந்நிலையில், நேற்று இரவு, 8:15 மணிக்கு காங்., தலைமையகத்தில் திடீரென ஆஜரான, சிதம்பரம், தான் தலைமறைவாக இல்லை என, நீண்ட விளக்கத்தை வாசித்தார்.



