நீதிபதி அமர கூறியும் மறுத்த சிதம்பரம்

.....“In the INX Media case, I have not been accused of any offence nor has anyone else, including any member of my family, accused of any offence -. In fact, there is no charge sheet filed by CBI or ED (Enforcement Directorate) in front of any competent authority."இது உண்மையானால், சி பி ஐ இதனைச் செய்யத் தவறியது ஏன்? "During the investigation, the ED found documents indicating payments made to Karti's allegedly-owned company by INX Media at the time the Finance Ministry granted it FIPB approval, in the computer of Karti's CA Bhaskarraman. According to the CBI, when the FIPB questioned INX Media with regard to flouting of rules, the media firm sought Karti's help in “amicably” resolving the issue by “influencing the public servants of the FIPB unit of Ministry of Finance by virtue of his relationship with the then finance minister, P Chidambaram”..........இதனை நிரூபிக்க சாட்சியம் இருக்க வாய்ப்பில்லை எனது தோன்றுகிறது எனவே கார்த்திக் சிதம்பரம் செய்த தவறுக்கு இவரைக் கைது செய்ய முடியாது. சட்டம் தெரிந்த குடும்பம் அவ்வளவு எளிதாக சிக்காது வழக்கம் போல சி பி ஐ விசாரணையில் சொதப்பிவிடும் இத்தனை நாட்கள் சி பி ஐக்கு கிடைக்காத வாய்ப்பு இப்பொழுது கிடைத்தும் தலைமை நீதிபதி சொன்னது போல வெற்றி வாய்ப்பை வழக்கம் போல இழக்குமோ