இந்தியா - பாக்., பேச்சு: ஜெய்சங்கர் விளக்கம்

புதுடில்லி: பாகிஸ்தானுடன் பயங்கரவாத அச்சுறுத்தல் மற்றும் வன்முறை போன்றவை இல்லாத சூழ்நிலையில் பேச்சுவார்த்தை நடத்த தயாராக உள்ளதாக வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் கூறியுள்ளார்.



ஐரோப்பிய யூனியன் கமிஷனர் கிறிஸ்டோஸ் ஸ்டைலிநிட்ஸ் உடனான சந்திப்பு தொடர்பாக ஜெய்சங்கர் டுவிட்டரில்பதிவிட்டதாவது: ஐரோப்பிய கமிஷனருடன் சந்திப்பு சிறப்பானதாக இருந்தது ஆப்கன், ஈரான் விவகாரம் குறித்து பேசினோம். ஜம்மு, காஷ்மீர், லடாக்கில் சிறப்பான நிர்வாகம் வளர்ச்சி குறித்த இந்தியாவின் எதிர்பார்ப்பு குறித்து பேசினேன். வன்முறை மற்றும் பயங்கரவாத அச்சுறுத்தல் இல்லாத சூழ்நிலையில், பாகிஸ்தானுடன் பேசுவதற்கு இந்தியா தயாராக உள்ளது என அவரிடம் கூறினேன். இவ்வாறு அதில் பதிவிட்டுள்ளார்.



Underlined India's openness to discuss other outstanding issues bilaterally with Pakistan in an atmosphere free of terror and violence.