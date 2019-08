காணோம்:அசாம் குடிமக்கள் பதிவேட்டில் 19 லட்சம் பேர் இல்லை

கவுஹாத்தி:வட கிழக்கு மாநிலமான, அசாமில், தேசிய குடிமக்கள் பதிவேட்டின் இறுதி பட்டியல், நேற்று வெளியிடப்பட்டது.









இதில், 19 லட்சம் பேரின் பெயர்கள் விடுபட்டுள்ளன. டில்லி, மேற்கு வங்கம் போன்ற மாநிலங்களிலும், வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் சட்டவிரோதமாக வசிப்பதாகவும், அவர்களை அடையாளம் காணும் வகையில், இந்த மாநிலங்களிலும், தேசிய குடிமக்கள் பதிவேட்டை வெளியிட வேண்டும் என்றும், கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.







Guwahati: Hindu Yuba Chatra Parisad members protest against the release of NRC final draft, in Guwahati, Saturday, Aug 31, 2019. More than 19 lakh people have been left out and over 3.11 crore included in the final NRC list in Assam. (PTI Photo) (PTI8_31_2019_000062B)



அசாமில், முதல்வர் சர்பானந்த சோனவால் தலைமையிலான, பா.ஜ., ஆட்சி நடக்கிறது. இங்கு, அண்டை நாடான, வங்கதேசத்தைச் சேர்ந்த பலர், சட்டவிரோதமாக வசிப்பதாகவும், ஓட்டுரிமை உள்ளிட்ட பல சலுகைகளை அனுபவித்து வருவதாகவும், புகார் எழுந்தது.







Guwahati: Former Assam Chief minister and Founder of Asom Gana Parishad (AGP) Prafulla Kumar Mahanta addresses a press conference after the release of the final draft of National Register of Citizens (NRC), in Guwahati, Saturday, Aug 31, 2019. (PTI Photo) (PTI8_31_2019_000097B)

இதையடுத்து, அங்கு சட்டவிரோதமாக வசிக்கும் வெளிநாட்டவர்களை அடையாளம் கண்டு, அவர்களை வெளியேற்றுவதற்காக, தேசிய குடிமக்கள் பதிவேட்டை வெளியிட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. கடந்தாண்டு ஜூலையில், இந்த பட்டியலின் வரைவு அறிக்கை வெளியிடப்பட்டது. இதில், 40 லட்சத்துக்கும் அதிகமானோரின் பெயர்கள் விடுபட்டிருந்தன.







இறுதிப் பட்டியலில் தங்கள் பெயர் உள்ளதா என்பதை அறிய, காத்திருந்த மக்கள். இடம்: புராபுரி கிராமம், மோரிகான், அசாம்.







கலக்கம்





இது, பெரிய அளவில் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. பட்டியலில் பெயர் இடம் பெறாதவர்கள், தாங்கள் வெளியேற்றப் படுவோமா என, கலக்கம் அடைந்தனர். இதையடுத்து, தேசிய குடிமக்கள் பதிவேட்டை மறு மதிப்பீடு செய்யும் பணி துவங்கியது. அசாமில் வசிக்கும் பலரும், முறையான ஆவணங்களை சமர்ப்பித்து, பெயர்களை பதிவு செய்ய அவகாசம் அளிக்கப்பட்டது.







Villagers check their names in the final list of the National Register of Citizens (NRC) at an NRC center in Buraburi village, in Morigaon district, in the northeastern Indian stat of Assam, Saturday, Aug. 31, 2019. India has published the final citizenship list in the Indian state of Assam, excluding nearly two million people amid fears they could be rendered stateless. The list, known as the National Register of Citizens (NRC), intends to identify legal residents and weed out illegal immigrants from the state. (AP Photo/Anupam Nath)



இதற்கான பணிகள், தீவிரமாக நடந்தன. பணிகள் முடிவடைந்ததை அடுத்து, தேசிய குடிமக்கள் பதிவேட்டின் இறுதி பட்டியல், நேற்று வெளியிடப்பட்டது. இதில், 19 லட்சம் பேரின் பெயர்கள் விடுபட்டு இருந்தன. வரைவு அறிக்கையில், 40 லட்சம் பேரின் பெயர்கள் விடுபட்டிருந்த நிலையில், இறுதி பட்டியலில், அந்த எண்ணிக்கை பாதியாகக் குறைந்துள்ளது.



தேசிய குடிமக்கள் பதிவேட்டில் பெயர்கள் இடம் பெறுவதற்காக, 3.30 கோடி பேர் பதிவு செய்திருந்தனர். இதில், 3.11 கோடி பேரின் பெயர்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன; 19.06 லட்சம் பேரின் பெயர்கள் விடுபட்டிருந்தன.





120 நாட்கள்





இதற்கிடையே, பட்டியலில் பெயர் இடம் பெறாதவர்கள் கவலைப்படத் தேவையில்லை என்றும், முறையான ஆவணங்களை, வெளிநாட்டு தீர்ப்பாயத்தில் சமர்ப்பித்து, 120 நாட்களுக்குள் பெயர்களை பதிவு செய்யலாம் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.



மேலும், பட்டியலில் இடம்பெறாதவர்கள், தற்போதைய சூழ்நிலையில் கைது செய்யப்பட மாட்டார்கள் எனவும், மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது. தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு இறுதி பட்டியல் வெளியிடப்பட்டதை அடுத்து, முன் எச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, அசாம் முழுவதும் பலத்த பாதுகாப்பு போடப்பட்டு இருந்தது. மாநில போலீசாருடன், மத்திய துணை ராணுவப் படையினரும் பாதுகாப்புக்காக குவிக்கப்பட்டு இருந்தனர். அண்டை மாநிலமான, மிசோரமிலும் பதற்றம் நிலவியதை அடுத்து, அங்கும் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டிருந்தது.







Villagers arrive to check their names in the final list of National Register of Citizens (NRC) at an NRC center in Buraburi village, in Morigaon district, in the northeastern Indian stat of Assam, Saturday, Aug. 31, 2019. India has published the final citizenship list in the Indian state of Assam, excluding nearly two million people amid fears they could be rendered stateless. The list, known as the National Register of Citizens (NRC), intends to identify legal residents and weed out illegal immigrants from the state. (AP Photo/Anupam Nath)





மேற்கு வங்கம், டில்லி போன்ற மாநிலங்களிலும், வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் அதிக அளவில் சட்டவிரோதமாக வசிப்பதாகவும், அவர்களை அடையாளம் கண்டு, வெளியேற்றும் வகையில், இந்த மாநிலங்களிலும், தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு தயாரிக்கும் பணியை துவக்க வேண்டும் என்றும், பா.ஜ., தலைவர்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.





பெரும் குளறுபடி





கடந்த, 1971க்கு முன், வங்கதேசத்திலிருந்து அகதிகளாக வந்த, இந்தியாவைச் சேர்ந்த பலரது பெயர்கள், தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு பட்டியலில் விடுபட்டுள்ளன. இவர்களது அகதிகள் சான்றிதழை, அதிகாரிகள் ஏற்க மறுத்ததே இதற்கு காரணம். அதே நேரத்தில், புள்ளி விபரங்களில் ஏற்பட்ட குளறுபடி காரணமாக, சந்தேகத்திற்கிடமான பலரது பெயர்கள், பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ளன.



ஹிமந்தா பிஸ்வா சர்மா



அசாம் மாநில நிதி அமைச்சர், பா.ஜ.,







Guwahati: Hindu Yuba Chatra Parisad members protest against the release of NRC final draft, in Guwahati, Saturday, Aug 31, 2019. More than 19 lakh people have been left out and over 3.11 crore included in the final NRC list in Assam. (PTI Photo) (PTI8_31_2019_000064B)







எம்.எல்.ஏ., பெயர் இல்லை





நேற்று வெளியிடப்பட்ட தேசிய குடிமக்கள் பதிவேட்டின் இறுதி பட்டியலில், அசாம் ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி கட்சியைச் சேர்ந்த, எம்.எல்.ஏ., அனந்த குமார் மாலேயின் பெயர் இடம்பெறவில்லை. ஓய்வு பெற்ற ராணுவ அதிகாரியான, முகமது சனவுல்லா பெயரும், பட்டியலில் இல்லை. இதுபோல், பல பிரபலங்களின் பெயர்கள், பட்டியலில் விடுபட்டுள்ளதாக புகார் எழுந்துள்ளது.













