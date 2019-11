கலாம் பிறந்தநாள்: தலைவர்கள் புகழாரம்

புதுடில்லி: முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாமின் 88 வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, பிரதமர் மோடி, பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் உள்ளிட்டோர், கலாமிற்கு புகழாரம் சூட்டியுள்ளனர்.



பிரதமர் மோடி டுவிட்டரில் வெளியிட்ட பதிவு: கலாம் பிறந்த நாளில், அவருக்கு எனது இதயபூர்வமான அஞ்சலியை செலுத்துகிறேன். இந்தியாவின் 21ம் நூற்றாண்டு குறித்து அவர் கனவு கண்டார். அந்த இந்தியா திறமையானதாக இருப்பதுடன், தனது கனவை நிறைவேற்ற, அவர் தனது பங்களிப்பை அளித்தார். அவரது, வாழ்க்கை, மற்றவர்களுக்கு முன் உதாரணமாக இருந்தது. பிறந்த நாளில் கலாமிற்கு நாடு வணங்குகிறது எனக்கூறியுள்ளதுடன், கலாம் சாதனைகள் குறித்த வீடியோவையும் வெளியிட்டுள்ளார்.

பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத்: முன்னாள் ஜனாதிபதி மற்றும் விஞ்ஞானி கலாமை, அவரது பிறந்த நாளில் நினைவு கூர்கிறேன். மக்கள் ஜனாதிபதியான அவர், இந்திய மக்களின் இதயத்திலும், எண்ணத்திலும், இன்னும் வாழ்ந்து கொண்டுள்ளார். பிறந்த நாளில், அவருக்கு தலை வணங்குகிறேன் எனக்கூறியுள்ளார்.



Remembering former President of India and a phenomenal scientist, Dr. APJ Abdul Kalam on his birth anniversary. He was a people's president who would continue to live in the hearts and minds of the people of India. I bow to him on his jayanti.