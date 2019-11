மத்திய அமைச்சர் மீது மை வீச்சு

பாட்னா: பாட்னாவில், டெங்கு பாதிப்பு குறித்து பார்வையிட சென்ற மத்திய இணை அமைச்சர் அஸ்வினி குமார் சவுபே மீது இளைஞர் ஒருவர் மை வீசிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.



பீஹாரில் வெள்ள பாதிப்பை தொடர்ந்து டெங்கு காய்ச்சல் பரவி வருகிறது. இதனால், மாநிலம் முழுவதும் உள்ள மருத்துவமனைகளில் ஆயிரக்கணக்கானோர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். நூற்றுக்கணக்கானோர் வந்து கொண்டுள்ளனர். டெங்கு பாதிப்பு குறித்து ஆய்வு செய்ய மத்திய இணை அமைச்சர் அஸ்வினி குமார் சவுபே, பாட்னாவில் உள்ள மருத்துவ கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனைக்கு வந்தார். அப்போது, அங்கிருந்த நிஷாந்த் ஜா என்ற இளைஞர் அமைச்சர் மீது மைவீசிவிட்டு தப்பி சென்றார்.



இளைஞர் திடிரென அமைச்சர் மீது மைவீசினார். டெங்குவை தடுக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்காததால் அமைச்ர் மீது மை வீசியதாக நிஷாந்த் கூறியுள்ளார். Patna (Bihar), An unknown miscreant spilled ink on Minister of States for Health Ashwini Choubey on October 15. He was on his visit to Patna Medical College and Hospital (PMCH) to see dengue patients when the incident occurred.