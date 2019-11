அரசு துறைகளை விற்கும் மோடி: ராகுல்

ஒரு அரசு என்பது Governance மட்டும்தான் செய்ய வேண்டும் . மற்றவற்றை superintendence தான் செய்ய வேண்டும். தற்போதுள்ள சூழ்நிலையில் இந்தியாவில் Toomuch of Democracy (சிங்கப்பூர் பிரதமரின் கூற்று ) ஒரு அழிவுக்குத்தான் கொண்டு செல்கிறது. பொதுத்துறையில் ஒழுங்கினம் அதிகம். தொழில் சங்க நடவடிக்கை மூலம் அடிக்கடி உற்பத்திக்கு தடை, தவறு செய்யும் தொழிலாளி மீது நடவடிக்கைக்கு தடை என்று production man hours விரயமாக்க படுகிறது.உலகத்தில் எங்கும் இல்லாத வகையில் AIR INDIA என்ற ஒரு விமான நிறுவனத்திற்கு ( 250 Air Craft வைத்திருக்கும் நிறுவனம், United Airlines 1250 Air Craft வைத்துள்ளது , தனியார் நிறுவனம் )ஒரு கேபினட் அமைச்சர் . அந்த நிறுவனம் யாருக்கு விசுவாசமாக இருக்கும் ? அரசுத்துறை என்றாலே சோம்பேறித்தனம், வேலை பாதுகாப்பு என்ற நினைப்பில் யாரையும் மதிக்காமல் இருப்பது, நினைத்த நேரத்தில் வேலை நிறுத்தம் (முன்பெல்லாம் வங்கிகளில் Pen Down Strike மற்றும் Work to Rule என்றெல்லாம் செய்து வாடிக்கையாளர்களை சிரமப்படுத்தினார்கள் ) உற்பத்தி இருக்கிறதோ இல்லையோ , வியாபாரம் நடக்கிறதோ இல்லையோ வருடாவருடம் போனஸ் , குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் 25 % ஊதிய உயர்வு மற்றும் லீவு , மெடிக்கல் பெனிபிட்ஸ் , rentfree quarters , LTC என்று எல்லா சலிகைகளையும் அனுபவித்துக்கொண்டு தனியார் கம்பனிகளுக்கு விசுவாசமாக இருப்பது ( BHEL , BSNL போன்றவற்றில் இது ரொம்ப சாதாரணம் . இங்கு ஓய்வு பெற்றவுடன் தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை அல்லது BHEL நிறுவனத்திற்கு supplier ). தனியார் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனக்கு DOT போட்ட வழித்தடங்களில் முதன்முதலாக access கொடுத்தது முரசொலி மாறன் தான். மேலும் 2 G வந்தபோது, அதை முதலில் BSNL மற்றும் MTNL ளுக்குத்தான் கொடுத்திருக்க வேண்டும், ஒரு அரசு துறை எப்படி தனியாருடன் ஏலத்தில் பங்கு பெற முடியும், யார் ஏல தொகையை முடிவு செய்வது (எல்லாவற்றிலும் L 1 என்று இருக்கும் போது) இதுவரை எந்த கோர்ட்டும் ஏன் சம்பந்த பட்ட அமைச்சர் BSNL நிறுவனத்திற்கு 2 G Spectrum முன்னுரிமையை ஒதுக்கவில்லை என்று கேள்வி கேட்கவில்லை ? (First come first serve என்று பாலிசி மாற்றப்பட்டது என்று ஒரு விளக்கம் ) இப்படியெல்லாம் துரோகம் செய்து BSNL நாசமாகபோக காரணமாக இருந்தது இந்த காங்கிரஸ் கூட்டணியினர்தானே? மொத்தம் லஞ்சமாக வசூலான 10000 கோடி (122 தனியாருக்கு10 % commission 2 G ஸ்பெக்ட்ரம் ஒதுக்கீடு செய்ய வாங்கப்பட்ட தொகை அரசியல் தலைகள் அனைவர்க்கும் பகிர்தளிக்கப்பட்டது ) . BSNL மூடப்படும் சூழ்நிலையை உருவாக்கியதே ராசா மற்றும் மாறன் சகோதரர்கள்தான் (Road map போட்டது மாறன் , நடைமுறை படுத்தியது ராசா , அதெற்குதான் நமது கட்டுமரம் டெல்லியில் முகாமிட்டு இந்த துறைதான் வேண்டும் என்று போராடி ராசாவுக்கு வாங்கிக்கொடுத்து ஆதாயம் பார்த்தார் ) இந்த வெள்ளை யானைகளை பராமரிக்க ஆகும் செலவே அதிகம் . Obsolete Technology upgradation kidaiyathu , ஊழியர்களும் upgrade செய்து கொளவ்து இல்லை, பின் எப்படி தனியாருடன் போட்டி போட முடியும் (TANSI ஒரு உதாரணம் ) முதலில் இந்த தொழிற்ச் சங்ககங்களை regulate செய்தால்தான் இவற்றை மீண்டும் புனரமைக்க முடியும் இல்லையென்றால் இந்தியாவில் உள்ள அணைத்து பொதுத்துறை நிறுவனங்களும் மூடப்படும் HMT , HEC , IDPL , HPF வரிசையில் அடுத்து HAL . இதுதான் நிதர்சனம் .