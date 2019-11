தேர்தல் முடிவுகளை ஆய்வு செய்ய காங்.,ல் குழு

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி : தேர்தல் முடிவுகளை ஆய்வு செய்வதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள காங்கிரஸ் கட்சியின் உயர்மட்டக்குழு, அக்கட்சியின் இடைக்கால தலைவர் சோனியா தலைமையில் இன்று (அக்.,25) கூட உள்ளது.



பல்வேறு மாநிலங்களின் இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகிய நிலையில், மகாராஷ்டிராவில் பா.ஜ., மீண்டும் ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றியுள்ளது. ஹரியானாவிலும் சுயேச்சைகளின் உதவியுடன் ஆட்சி அமைக்க நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. இதனிடையே தேர்தல் முடிவுகளை ஆராய்வதற்காக 17 பேர் கொண்ட குழுவை காங்கிரசின் இடைக்காலத் தலைவர் சோனியா அமைத்துள்ளார். முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன்சிங், ராகுல், குலாம் நபி ஆசாத், அகமது பட்டேல், ஏ.கே.அந்தோணி, மல்லிகார்ஜூன கார்கே, அம்பிகா சோனி, கபில் சிபல் உள்ளிட்டோர் இடம் பெற்றுள்ள இக்குழுவின் முதல்கூட்டம் இன்று நடைபெறுகிறது.







பார்லி., குளிர்கால கூட்டத் தொடரில் மத்தியில் ஆளும் பாஜ., அரசை எதிர்கொள்வது குறித்தும், வேலைவாய்ப்பின்மை, பொருளாதார மந்த நிலை போன்ற பிரச்சினைகளை பார்லி.,யின் இரு அவைகளிலும் எழுப்புவது குறித்தும் இக்கூட்டத்தில் சோனியா ஆலோசனை நடத்த உள்ளார். அதே போன்று பல்வேறு சர்ச்சைக்குரிய விவகாரங்களுக்கும் இனி இந்த குழுவே பதிலளிக்கும் எனக் கூறப்படுகிறது. இக்குழு 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறையோ அல்லது மாதத்திற்கு ஒருமுறையோ கூடி ஆலோசனை நடத்தும் எனவும் காங்., வட்டார தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

