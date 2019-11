'நின்னு விளையாடுவோம்ல': சீமான் சவடால்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

மதுரை: விக்கிரவாண்டி, நாங்குநேரி சட்டசபை இடைத்தேர்தல்களில் 3வது இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டு, சில நுாறு ஓட்டுகள் மட்டுமே பெற்றாலும் நாம் தமிழர் கட்சித் தலைவர் சீமான் அமைதியாகவில்லை. ‛‛அடுத்த சட்டசபை பொதுத் தேர்தலில் நான் நின்று விளையாடுவதை பாருங்கள்'' என விடாமல் வாய்சவடால் பேசி உள்ளார்.





நடந்து முடிந்த விக்கிரவாண்டி, நாங்குநேரி தொகுதி இடைத்தேர்தல்களில் சீமானின் நாம் தமிழர் கட்சி போட்டியிட்டது. இந்த தொகுதிகளில் நாம் தமிழர் கட்சி 3 வது இடம் பிடித்ததுடன், 'டெபாசிட்' இழந்துள்ளது.

இந்த தொகுதிகளில் அதிமுக, திமுக கூட்டணிக்கு பிறகு போட்டியிட்ட 3வது கட்சி நாம் தமிழர் மட்டுமே. 3 கட்சிகள் மட்டுமே போட்டியிட்ட இடைத்தேர்தலில் 3வது இடம் பிடித்த சீமான் கட்சிக்கு, முந்தைய தேர்தல்களை விட குறைவான ஓட்டுக்களே கிடைத்துள்ளதாக புள்ளி விபரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.







விக்கிரவாண்டி தொகுதியில் சீமான் கட்சி வேட்பாளர் கந்தசாமி 2921 ஓட்டுக்கள் பெற்று 3வது இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டார். நாங்குநேரி தொகுதி நிலைமை இன்னும் மோசம். நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் ராஜ நாராயணன் 3494 ஓட்டுக்கள் பெற்றார். அரசியல் கட்சிகள் வரிசையில் 3வது இடம் பிடித்திருந்தாலும், இதே தொகுதியில் போட்டியிட்ட சுயேட்சை வேட்பாளர் ஹரி நாடார் பெற்ற 4243 ஓட்டுக்களை விட சீமான் கட்சி வேட்பாளர் பெற்ற ஓட்டு குறைவு. அதாவது 4வது இடம்.



வாய்சவடால்



இந்நிலையில் மதுரை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சீமான்,

இந்தியாவிலேயே 2 பெரிய பணக்கார கட்சிகளாக அதிமுக, திமுக உள்ளன. பணம் கொடுத்தோம் என்பதை ஒப்புக் கொள்கிறார்கள். பணம் முதன்மையான காரணியாக இருந்து வருகிறது. பொதுத்தேர்தலில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பண பட்டுவாடாவை, இடைத்தேர்தலில் தேர்தல் கமிஷன் கண்டுகொள்ளவில்லை.

2021 ம் ஆண்டு தேர்தலின் போது, யார் நாட்டை ஆண்டு மாற்றத்தை கொண்டு வரலாம் என மக்கள் நினைக்கும் போது மாறுதல் வரும். அதிமுக, திமுக கொள்கை கட்சிகள் அல்ல. கோடி கட்சிகள். அந்த கட்சியுடன் மோத உள்ளோம். நின்று விளையாடுகிறேன் பாருங்கள் என்றார்.

இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்த திமுக நிர்வாகி ஒருவர், ‛‛எவ்வளவு அடிச்சாலும் இவர் தாங்குகிறார். ரொம்ப நல்லவர் போல'' என்று நக்கலாக கூறினார்.

