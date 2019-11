துவங்கியது தீபாவளி 'லீவ்' : தங்கம் விற்பனை உயருமா?

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி : ஏற்கனவே தங்கம் விலை உச்சத்தில் உள்ள நிலையில், தீபாவளி பண்டிகைக்கான 5 நாட்கள் விடுமுறை துவங்கி உள்ளது. இதனால் விலை உயர்வால் மந்தமாகி இருந்த தங்க விற்பனையும், விலையும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.



தீபாவளி கொண்டாட்டம் நாடு முழுவதும் களைகட்டி உள்ளது. இந்நிலையில் வடஇந்தியாவில் மிகப் பெரிய அளவில் கொண்டாடப்படும் தந்திரியோதசி (தந்திராஸ்) எனப்படும் செல்வத்தை வரவேற்கும் இந்துக்களின் பண்டிகையின் கொண்டாட்டமும் சேர்ந்துள்ளது. தந்திரியோதசி எனப்படுவது செல்வம் பெருக வேண்டி லட்சுமி மற்றும் குபேரரை வழிபடும் விழாவாகும். இந்த நாளில் தங்கம் வாங்கினால், செல்வம் பெருகும் என்பது இந்துக்களின் நம்பிக்கையாக உள்ளது.







ஏற்கனவே தமிழகத்தில் தங்கத்தின் விலை (இன்றைய விலை) ஒரு கிராம் (22 காரட்) ஆபரண தங்கத்தின் விலை, விலை அதிகரிப்பால் ரூ.3687 ஆகவும், ஒரு சவரன் ரூ.29,496 ஆகவும் உள்ளது. விலை அதிகரிப்பால் தங்கம் விற்பனை சரிந்துள்ளது. ஆனால் தந்திரியோதசி நாளில் தங்கம், வெள்ளி காசுகள், நகைகள் வாங்குவதை பலரும் வழக்கமாக கொண்டுள்ளதால் 20 முதல் 30 சதவீதம் வீழ்த்தி அடைந்துள்ள தங்கம் விற்பனை மீண்டும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாக நகைக்கடை வியாபாரிகள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.

Advertisement