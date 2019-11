விலகிய கட்சியிடமே தோற்ற எம்.பி.,

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

மும்பை: மஹாராஷ்டிராவின் சத்தாரா தொகுதி தேசியவாத காங்., எம்.பி.,யாக இருந்த உதயன்ராஜே போஸ்லே, அக்கட்சியில் இருந்து விலகி பாஜ.,விடம் ஐக்கியமானார். இதனையடுத்து வந்த மக்களவை இடைத்தேர்தலில் மீண்டும் போட்டியிட்ட அவர் தோல்வியை தழுவினார்.



மஹாராஷ்டிரா மாநிலம், சத்தாரா மக்களவை தொகுதியில் எம்.பி.,யாக இருந்தவர் உதயன்ராஜே போஸ்லே. சத்ரபதி சிவாஜியின் வம்சாவளியான இவர், பாஜ.,வில் தன் அரசியல் பயணத்தை தொடங்கினார். பின், தேசியவாத காங்., கட்சியில் சேர்ந்து சத்தாரா தொகுதியில் 2009 முதல் எம்.பி.,யாக இருந்து வந்தார். கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அக்கட்சி சோபிக்காத காரணத்தால், பாஜ.,வில் இணைந்து எம்.பி., பதவியை ராஜினாமா செய்தார்.







காலியாக இருந்த சத்தாரா தொகுதிக்கு அக்., 21ல் இடைத்தேர்தல் நடந்தது. இதில், பாஜ., சார்பில் போட்டியிட்ட உதயன்ராஜே, எதிர்த்து போட்டியிட்ட தேசியவாத காங்., கட்சியின் ஸ்ரீனிவாஸ் பாட்டீலிடம் 87,717 ஓட்டு வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தார். இத்தனை ஆண்டுகள் எம்.பி.,யாக இருந்த கட்சியில் இருந்து விலகி, அதே கட்சியிடம் தோற்றதால் 'உள்ளதும் போச்சே' என புலம்பிக்கொண்டு இருக்கிறார்.

