ஹரியானாவில் சுயேட்சைகள் ஆதரவுடன் பாஜ., ஆட்சி

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

சண்டிகர்: ஹரியானாவில், சுயேட்சை எம்.எல்.ஏ.,க்கள் ஆதரவுடன் ஆட்சி அமைக்க பா.ஜ., தீவிரம் காட்டி வருகிறது. தீபாவளிக்கு பின்னர், கட்டார் மீண்டும் முதல்வராக பதவியேற்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.





இழுபறி



ஹரியானாவில் சட்டசபை தேர்தலில் பா.ஜ., தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தாலும், பெரும்பான்மைக்கு தேவையான இடங்கள் அக்கட்சிக்கு கிடைக்கவில்லை. பா.ஜ., 40 தொகுதிகளிலும், காங்கிரஸ் 31 தொகுதிகளிலும், ஜனநாயக ஜனதா கட்சி 10 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றனர். சுயேட்சைகள் மற்றும் இதர கட்சியினர் 9 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றனர். இதனால், அங்கு இழுபறி நிலை ஏற்பட்டது.





பா.ஜ., உறுதி



இதனையடுத்து, அங்கு ஆட்சி அமைப்பதில் பா.ஜ., மேலிடம் தீவிரம் காட்டியது. அக்கட்சி தலைவர்கள் தீவிர ஆலோசனை நடத்தினர். டில்லி சென்றுள்ள முதல்வர் கட்டார்,, பா.ஜ., மேலிட தலைவர்களுடன் தொடர் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டார். முன்னதாக அவர், ஹரியானாவில், நாங்கள் தான் ஆட்சி அமைப்போம். இதில் உறுதியாக உள்ளதாக நிருபர்களிடம் தெரிவித்தார்.







ஆதரவு



இந்நிலையில், இன்று புதிய திருப்பமாக, சுயேட்சை எம்.எல்.ஏ.,க்கள் 6 பேர் பா.ஜ., அரசுக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர். பா.ஜ., மீது கொண்ட அதிருப்தி காரணமாக, சுயேட்சையாக போட்டியிட்ட அக்கட்சியை சேர்ந்த நயன்பால் ராவத், ரன்தீர் சிங், ராகேஷ் தவுத்லாபாத், சோம்பிர் சங்வன், பல்ராஜ் குண்டு, தரம்பால் கொண்டர் ஆகியோர் பா.ஜ.,விற்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், இந்திய தேசிய லோக்தள கட்சி தலைவர் ஓம்பிரகாஷ் சவுதாலாவின் உறவினர் ரஞ்சித் சவுதாலா, ஹரியானா லோகித் கட்சியின் கோபால் கண்டா ஆகியோரும் பா.ஜ.,விற்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர்.



ரன்தீர் கோலன் கூறுகையில், 30 ஆண்டுகளாக பா.ஜ., உறுப்பினராக உள்ளேன். பா.ஜ.,வில் இருக்கும் நான் எங்கு செல்வேன்? பா.ஜ., தான் எனது தாய் என்றார்.



நட்டாவை சந்தித்த பின்னர் நயன்பால் ராவத் கூறுகையில், ஹரியானாவில் கட்டார் அரசுக்கு ஆதரவு அளிக்க வந்துள்ளேன் என்றார்.



பா.ஜ., தலைவர் ஜவஹர் யாதவ் கூறுகையில், தரம்பால், நயன்பால், சோம்பீர், பா.ஜ., செயல் தலைவர் நட்டாவை சந்தித்து, பா.ஜ., அரசிற்கான தங்களது ஆதரவை தெரிவித்தனர். சுயேட்சையாக வெற்றி பெற்ற ராகேஷ் தவுலாதாபாத்தும் நட்டாவை சந்தித்து பா.ஜ.,விற்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.





தீபாவளிக்கு பின்னர் பதவியேற்பு?



இதன் இடையே, கட்டார் , நாளை(அக்.,26) கவர்னரை சந்தித்து ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோர உள்ளதாகவும், தீபாவளிக்கு பின்னர் தான் ஆட்சி அமைப்பார் எனவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.





ஆலோசனை



தேர்தல் முடிவு அறிவிக்கப்பட்டதும், சுயேட்சையாக வெற்ற பெற்ற ரஞ்சித் மற்றும் கோபால் கண்டா ஆகியோர், நேற்று(அக்.,24) டில்லி சென்று பா.ஜ., மேலிட தலைவர்களை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினர். பின்னர் கண்டா கூறுகையில், சுயேட்சை எம்எல்ஏக்கள் அனைவரும் பா.ஜ.,விற்கு நிபந்தனையற்ற ஆதரவு தெரிவிப்பார்கள். கடந்த 1926 முதல் எனது தந்தை ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்புடன் தொடர்பில் இருந்தார். சுதந்திரம் பெற்ற பிறகு நடந்த முதல் தேர்தலில் ஜன்சங்கம் சார்பில் தேர்தலில் போட்டியிட்டார் என்றார்.





குறைந்த முக்கியத்துவம்







ஜனநாயக ஜனதா கட்சிக்கு 10 எம்எல்ஏக்கள் உள்ளனர். இதனால், அடுத்த ஆட்சி குறித்து முடிவு செய்வதில் , அக்கட்சி தலைவர் துஷ்யந்த் சவுதாலா முக்கிய பங்கு வகிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், சுயேட்சை எம்எல்ஏக்கள் 6 பேரும் பா.ஜ.,விற்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளதால், அவரது முக்கியத்துவம் குறைந்துவிட்டது. கூட்டணி அமைப்பது குறித்து காங்கிரஸ் தலைவர்கள், துஷ்யந்தை பல முறை தொடர்பு கொண்டாலும், அவர் எந்த உறுதியையும் அளிக்கவில்லை. மாறாக, 31 வயதான துஷ்யந்த், தனக்கு முதல்வர் பதவி வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

Advertisement