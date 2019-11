இந்தியர்களுக்கு விசா தேவையில்லை: பிரேசில் சலுகை

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

சாவ் பாவ்லோ: பிரேசிலுக்கு சுற்றுலா அல்லது தொழில் துவங்க வரும் இந்தியர்களுக்கு விசா தேவையில்லை என அந்நாட்டு அதிபர் ஜெயிர் போல்சனரோ தெரிவித்துள்ளார்.



இந்த ஆண்டில், ஜெயிர் போல்சனரோ பிரேசில் அதிபராக பதவியேற்றது முதல், பல வளர்ந்த நாடுகளில் இருந்து வருபவர்களுக்கு விசா தேவையை குறைப்பதை கொள்கையாக வைத்துள்ளார். இதற்கான முறையான அறிவிப்பு, அவரின் சீன பயணத்தின் போது வெளியானது. பிரேசிலில், சுற்றுலா, வர்த்தகத்தை எளிமைப்படுத்தும் நோக்கத்தில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது.







இந்நிலையில், பிரேசிலுக்கு சுற்றுலா மற்றும் தொழில் துவங்க வரும் இந்தியர்கள் மற்றும் சீனர்களுக்கு , இனிமேல் விசா தேவையில்லை என ஜெயிர் போல்சனோரா அறிவித்துள்ளார்.



அமெரிக்கா, கனடா, ஜப்பான் மற்றும் ஆஸ்திரேலியா நாடுகளில் இருந்து வருபவர்களுக்கு விசா தேவையில்லை என பிரேசில் அரசு அறிவித்துள்ளது. ஆனால், இந்த நாடுகள், பிரேசில் நாட்டவர்களுக்கு எந்த சலுகையும் அளிக்கவில்லை.

