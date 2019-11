ஹரியானாவில் கோடீஸ்வர எம்.எல்.ஏ.க்கள்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: நடந்து முடிந்துள்ள ஹரியானா மாநில தேர்தலில் மொத்தமுள்ள 90 எம்.எல்.ஏ.,க்களில் 93 சதவீதம் பேர் கோடீஸ்வர்கள் என தெரியவந்துள்ளது.





ஹரியானா மாநில சட்டசபை தேர்தல் கடந்த அக்.,21ம் தேதி நடைபெற்றது. ஓட்டுகள் நேற்று (அக்.,24) எண்ணப்பட்டன. மொத்தமுள்ள 90 இடங்களில், பாஜ., 40 இடங்களும், காங்., 31 இடங்களும், ஜே.ஜே.பி., எனப்படும் ஜனநாயக் ஜனதா கட்சி 10 இடங்களும் பெற்றன. வெற்றி பெற்ற எம்.எல்.ஏ.,கள் குறித்து தேர்தல் கண்காணிப்பு விழிப்புணர்வு அமைப்பு சார்பில் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.

அதில் கடந்த 2014 தேர்தலில் இருந்து 75 கோடீஸ்வர எம்.எல்.ஏ.,களின் எண்ணிக்கை இந்த முறை 10 சதவீதம் அதிகரித்து 84 ஆக உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.









இந்த ஆய்வில் மேலும் கூறப்பட்டதாவது: வெற்றி பெற்ற எம்.எல்.ஏ.,களின் சராசரி சொத்து மதிப்பு ரூ. 18.29 கோடி. இது 2014ல் ரூ.12.99 கோடியாக இருந்தது. பாஜ., எம்.எல்.ஏ.,க்களில் 40ல் 37 பேரும், காங்., 31 பேரில் 29 பேரும், ஜே.ஜே.பி.,யின் 10 எம்.எல்.ஏ.,களும் பெரிய செல்வந்தவர்கள். இவர்களின் சராசரி சொத்து மதிப்பு ரூ. 25.26 கோடி.

மொத்தமுள்ள 90 பேரில் 57 பேர், 41 முதல் 50 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் மற்றும் 62 பேர் குறைந்தது இளங்கலை பட்டம் பெற்றவர்கள். 12 பேர் கிரிமினல் வழக்குளை எதிர் கொண்டு வருகின்றனர். அவர்களில் காங்., கட்சியை சேர்ந்த 4 பேரும், பாஜ.,வை சேர்ந்த 2 பேரும், ஜேஜேபியை சேர்ந்த ஒருவரும் அடங்குவர். இவ்வாறு அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

