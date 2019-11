அரசு டாக்டர்கள் போராட்டம்: நோயாளிகள் பாதிப்பு

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

திருநெல்வேலி: அரசு மருத்துவக் கல்லூரி டாக்டர்கள் ஊதிய உயர்வு உட்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி காலவரையற்ற போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதனால், நோயாளிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டனர்.



கோரிக்கைகள்



* அரசாணை 4(D)2 ல் உள்ள குளறுபடிகளை நீக்க வேண்டும்.

* நோயாளிகளின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப பணியிடங்களை மீண்டும் கொண்டு வர அரசாணை 4 (D) 2 திருத்தம் செய்து அமுல்படுத்த வேண்டும்.

* தமிழகத்திலுள்ள அனைத்து அரசு மருத்துவர்களுக்கும் அரசாணை 354ஐ மறுஆய்வு செய்து, காலமுறை ஊதிய உயர்வு அளிக்க வேண்டும்.

* அரசு மருத்துவர்களுக்கு முதுநிலை பட்டப்படிப்பில் 50% இட ஒதுக்கீட்டினை மீண்டும் வழங்கிட வேண்டும் என டாக்டர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர். டாக்டர்களின் கோரிக்கை தொடர்பாக அரசு தரப்பில் எந்தவித உத்தரவாதம் அளிக்கப்படவில்லை. இதனால், ஏற்கனவே அறிவித்தபடி, அரசு டாக்டர்கள் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டடுள்ளனர்.









பொதுமக்கள் நலன் கருதி உயிர் காக்கும் அவசர சிகிச்சை பிரிவும், மகப்பேறு மருத்துவப்பிரிவும், டெங்கு காய்ச்சல் பிரிவு மட்டும் செயல்படும் என்று அறிவித்துள்ள டாக்டர்கள், கோரிக்கைகள் நிறைவேறும் வரை அனைத்து அரசு மருத்துவர்கள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு காலவரையற்ற வேலைநிறுத்த போராட்டம் நடைபெறும் என தெரிவித்துள்ளனர்.









பாதிப்பு





சென்னையில் உள்ள அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் மாற்று ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன. ராஜிவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் டாக்டர்களில் பெரும்பாலானோர் பணிக்கு வரவில்லை. பயிற்சி டாக்டர்கள் மற்றும் முதுநிலை பட்டப்படிப்பு மாணவர்கள் மூலம் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. அவர்கள் மூலமாகவே மருந்து , மாத்திரைகள் வழங்கப்பட்டன.





அரசு மருத்துவர்களின் கூட்டமைப்பு சார்பில், திருச்சி மகாத்மா காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் பணிபுரியும் டாக்டர்கள் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தம் செய்து, போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.



அறுவை சிகிச்சை எதுவும் நடக்கவில்லை. அவசர சிகிச்சை தவிர மற்ற அறுவை சிகிச்சைகள் ரத்து செய்யப்பட்டன. இதனால், நோயாளிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டனர். ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனை, கீழ்ப்பாக்கம் மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனை, ராயப்பேட்டை, ஓமந்தூரார் பல்நோக்கு மருத்துவமனை, எழும்பூர் மருத்துவமனை, எழும்பூர் மகப்பேறு, குழந்தைகள் நல மருத்துவமனைகளிலும் டாக்டர்கள் வேலைநிறுத்தம் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது. தமிழகம் முழுவதும் டாக்டர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால், நோயாளிகள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டனர்.









பேச்சுவார்த்தை தோல்வி



வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்ட டாக்டர்களுடன் சுகாதார செயலர் பீலா ராஜேஷ் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். இதில் எந்த உடன்பாடும் எடுக்கவில்லை. இதனால், போராட்டம் தொடரும் என டாக்டர்கள் அறிவித்துள்ளனர்.



ஸ்டாலின் கோரிக்கை



லட்சக்கணக்கான ஏழை மக்களின் உயிர்நாடி - அரசு மருத்துவமனை மருத்துவர்கள்! அதனை உணர்ந்து நான்கு முக்கிய கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள அரசு டாக்டர்களுடன் முதல்வர் இ.பி.எஸ்., உடனடியாக அழைத்து பேச முன்வர வேண்டும்.

போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள அரசு டாக்டர்களும், ' வேலை செய்ய மாட்டோம்' என்ற போராட்ட முறையை கைவிட்டு, முதல்வருடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, தங்களது நியாயமான கோரிக்கைகளுக்கு தீர்வு காண முயற்சி செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு அந்த அறிக்கையில் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

