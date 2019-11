துபாயில் தீபாவளி திருவிழா ஆயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்பு

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

துபாய், : துபாயில் இந்திய துாதரகமும் துபாய் நிர்வாகமும் இணைந்து நடத்திய

தீபாவளி விழாவில் ஆயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்றனர்.

மேற்காசிய நாடன ஐக்கிய அரபு எமிரேட்சில் உள்ள துபாயில் இந்தியர்களை மகிழ்விக்கும் வகையில் துபாய் நிர்வாகமும் இந்திய துாதரகமும் இணைந்து ஆண்டுதோறும் தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாடி வருகிறது.அந்த வகையில் இந்தாண்டு துபாய் சுற்றுலாத்துறை மற்றும் துபாயில் உள்ள இந்திய தூதரகம் இணைந்து நேற்று முன்தினம் நாள் முழுக்க தீபாவளி பண்டிகையை விமரிசையாக கொண்டாடியது. வண்ண விளக்குகள் ஜொலிக்க நடந்த வான வேடிக்கைகள் விழாவில் பங்கேற்ற ஆயிரக்கணக்கானோரை பெரிதும் கவர்ந்தது.

விழா நிறைவாக துபாய் போலீசார் இந்திய தேசிய கீதத்தை இசைக்க அங்கிருந்தவர்கள் ஒருமித்து தேசிய கீதத்தை பாடியது பெரும் பாராட்டை பெற்றது.

ஐக்கிய அரபு ஏமிரேட்ஸ் தலைநகர் அபுதாபியில் பி.ஏ.பி.எஸ். எனப்படும் போச்சன்வாசி ஸ்ரீ அக் ஷர் புருஷோத்தம் சுவாமிநாராயண் சன்ஸ்தா கோவில் கட்ட கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி துபாயிலிருந்து வீடியோ கான்பரன்சிங் வாயிலாக அடிக்கல் நாட்டினார்.











இந்நிலையில் கோவில் வளாகத்தில் நவ. 1ம் தேதி தீபாவளிவிழாவை சிறப்பாக கொண்டாட ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஹிந்து பாரம்பரியம் கலாசாரம் பற்றி அனைவரும் தெரிந்து கொள்ள இது ஒரு வாய்ப்பு என்றும் இதனால் எல்லா தரப்பினரும் பங்கேற்கலாம் என்றும் கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.



Advertisement