மசூதிக்குள் பெண்களுக்கு அனுமதி? விளக்கம் கேட்கிறது சுப்ரீம் கோர்ட்

புதுடில்லி, மசூதிகளுக்குள் செல்ல, பெண்களுக்கு அனுமதி அளிக்க உத்தரவிடக்கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவுக்கு பதில் அளிக்கும்படி, மத்திய அரசுக்கு, உச்ச நீதிமன்றம், 'நோட்டீஸ்' அனுப்பியுள்ளது. யாஸ்மின் ஜுபர்அகமது பீர்ஜாத் என்பவர், உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். அதில்,'நாடு முழுவதும் உள்ள மசூதிகளில், பெண்களுக்கு அனுமதிஅளிக்கப்படுவது இல்லை. 'எனவே, மசூதிகளுக்குள் செல்ல, பெண்களுக்கு அனுமதி அளிக்க உத்தரவிட வேண்டும்' என, கூறப்பட்டிருந்தது. இந்த மனு, தலைமை நீதிபதி ரஞ்சன் கோகோய், நீதிபதிகள் எஸ்.ஏ.பாப்தே, எஸ்.ஏ.நாஸீர் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன், நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது.







அப்போது, மசூதிகளுக்குள் பெண்களை அனுமதிப்பது தொடர்பாக, மத்திய சட்ட அமைச்சகம், சிறுபான்மை விவகாரத்துறை அமைச்சகம் ஆகியவை பதில் அளிக்கும்படி, நோட்டீஸ் அனுப்ப, உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், வழக்கை ஒத்தி வைத்தனர்.

