ஆன்லைன் பட்டாசு: இணையதளங்களை முடக்க கோர்ட் உத்தரவு

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

சென்னை: பட்டாசு விற்பனை செய்யும் இணையதளங்களை, உடனடியாக முடக்கி வைக்கும்படி, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.



சென்னையை சேர்ந்த பட்டாசு வியாபாரி ஷேக் அப்துல்லா என்பவர், 'ஆன்லைனில்' பட்டாசு விற்பனை செய்ய தடை விதிக்க கோரியிருந்தார். மனுவை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், 'ஆன்லைன்' விற்பனைக்கு தடை விதித்தது. நீதிமன்றம் தடை விதித்தும், ஆன்லைன் விற்பனை தொடர்வதாக, அவமதிப்பு வழக்கை, ஷேக் அப்துல்லா தாக்கல் செய்தார்.வெடிபொருள் கட்டுப்பாட்டு துறை துணைத் தலைவர், சென்னை மாநகர போலீஸ் ஆணையர், மாநகராட்சி ஆணையருக்கு எதிராக, அவமதிப்பு வழக்கு தொடரப்பட்டது.







மனுவை விசாரித்த, நீதிபதி ஆதிகேசவலு பிறப்பித்த உத்தரவு:ஆன்லைனில் விற்பனை நடக்கும் இணைய தளங்கள் விபரங்களை, மனுதாரர் அளித்துள்ளார். எந்த வகையில் விற்பனை நடக்கிறது என்பதையும் தெரிவித்து உள்ளார்.



எனவே, இது குறித்து உடனடியாக புலன் விசாரணை செய்து, நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ஆன்லைனில் விற்பனை செய்யும் இணையதளங்களை முடக்க வேண்டும்.ஆன்லைனில், பட்டாசு விற்பனைக்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருப்பதையும், மீறுபவர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்பதையும், விளம்பரப்படுத்த வேண்டும். எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கையை, அறிக்கையாக தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.இவ்வாறு, நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.

Advertisement