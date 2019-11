ரூ 4 கோடிக்கு ஆடுகள் விற்பனை

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

கடலூர்: கடலூர் மாவட்டம், வேப்பூர் கூட்ரோட்டில், வெள்ளிக்கிழமை தோறும் வாரச்சந்தை நடப்பது வழக்கம். இங்கு, ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, மதுரை, திருக்கோவிலூரைச் சேர்ந்த விவசாயிகள், வெள்ளாடு, செம்மறி ஆடுகளை விற்பனை செய்வர்.



தீபாவளியை ஒட்டி, வேப்பூரில் நேற்று நடந்த வாரச்சந்தையில், அதிகாலை முதலே அதிகளவில் ஆடுகள் விற்பனைக்கு குவிந்தன. வியாபாரிகள் போட்டி போட்டு, ஆடுகளை வாங்கினர்.அதிகபட்சமாக ஒரு ஆடு, 18 ஆயிரம் ரூபாய் வரை விற்பனையானது. நேற்று ஒரே நாளில், 4 கோடி ரூபாய்க்கு ஆடுகள் விற்பனை செய்யப்பட்டன.

