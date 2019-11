இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

சென்னை : தீபாவளியை முன்னிட்டு தமிழக மக்களுக்கு முதல்வர் பழனிசாமி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். அதில் அவர், தீபாவளித் திருநாளில் அனைவரது வாழ்விலும் அமைதி தவழட்டும், இன்பம் நிறையட்டும், நலங்களும் வளங்களும் பெருகட்டும் என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

