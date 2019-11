ஹரியானா முதல்வராக கட்டார் தேர்வு

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

சண்டிகர்: சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த ஹரியானா சட்டசபை தேர்தலில் பா.ஜ., 40 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது. பெரும்பான்மை கிடைக்காததால், துஷ்யந்த் சவுதாலாவின் ஜனநாயக ஜனதா கட்சி கூட்டணியுடன் ஆட்சி அமைக்க உள்ளது.





நாளை பதவியேற்பு?



இந்நிலையில், பா.ஜ., எம்.எல்.ஏ.,க்கள் கூட்டத்தில், சட்டசபை குழு தலைவராக மனோகர்லால் கட்டார் ஒரு மனதாக தேர்வு செய்யப்பட்டார். இதனையடுத்து, விரைவில் அவர், கவர்னரை சந்தித்து மாநிலத்தில் ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோர உள்ளார். கட்டார், நாளை முதல்வராக பதவியேற்று கொள்வார் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.





நிலையான ஆட்சி





இதன் இடையே எம்.எல்.ஏ.,க்கள் கூட்டத்திற்கு பின்னர் மேலிட பார்வையாளராக கலந்து கொண்ட மத்திய அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் கூறுகையில், மாநிலத்தில் நிலையான ஆட்சியை தரும். அமைச்சர்கள் யார் என்பது குறித்து கட்டாரே முடிவு செய்வார். கவர்னரை சந்தித்து ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோர உள்ளோம். ஜேஜேபி மற்றும் சுயேட்சைகள் ஆதரவுடன் ஆட்சி சுமூகமாக நடக்கும். சர்ச்சைக்குரிய கோபால் கந்தாவின் ஆதரவை பா.ஜ., ஏற்று கொள்ளாது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

Advertisement