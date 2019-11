கலிபோர்னியாவை மிரட்டும் காட்டுத்தீ: பசிபிக் கேஸ் நிறுவனம் பாதிப்பு

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

ஹெடெல்ஸ்பெர்க்: அமெரிக்காவின் வடக்கு கலிபோர்னியா மாகாணத்தின் ஹெடல்ஸ்பெர்க் மற்றும் வின்ட்சர் நகரங்களுக்கு அருகே வனப்பகுதியில் பயங்கர காட்டுத்தீ ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் அந்நகரங்களில் வசிக்கும் 50,000க்கும் மேற்பட்டோர் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்லும்படி அறிவுறுத்தப்பட்டனர்.







அப்பகுதியில் 25,000 ஏக்கருக்கும் அதிகமான பரப்பளவில் இருந்த மரங்கள்,செடி கொடிகள் மற்றும் பல வீடுகளையும் காட்டுத் தீ துவம்சம் செய்துள்ளது. காட்டுத்தீயின் காரணமாக பாதுகாப்பு கருதி கலிபோர்னியா மாகாணத்தின் பெரிய நிறுவனமான பசிபிக் கேஸ் மற்றும் எலக்ட்ரிக் நிறுவனம் தன் 9 லட்சத்திற்கும் அதிகமான வாடிக்கையாளர்களுக்கு மின் விநியோகத்தை நிறுத்தியுள்ளது.







அப்பகுதியில் வெயிலின் தாக்கத்தால் காய்ந்து சறுகாக உள்ள மரம் மற்றும் செடி கொடிகளும், பலமாக வீசி வரும் காற்றும் காட்டுத்தீ வேகமாக பரவுவதற்கு காரணமாக உள்ளன.

