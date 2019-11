தீபாவளி : ஜனாதிபதி, பிரதமர் வாழ்த்து

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி : தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த், பிரதமர் மோடி ஆகியோர் நாட்டு மக்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.



நாடு முழுவதும் தீபாவளி பண்டிகை உற்சாகமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இதனை முன்னிட்டு நாட்டு மக்களுக்கு ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். அவர் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில், நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். இந்த நன்னாளில் அன்பும், கவனிப்பும், ஆறுதலும் தேவைப்படுவோரின் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி தீபம் ஏற்றி, ஒளியேற்ற முயற்சிப்போம். இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.







டுவிட்டரில் பிரதமர் மோடி பதிவிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில், நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் தீபாவளி நன்னாள் வாழ்த்துக்கள். இந்த விளக்குகளின் திருவிழா நம் அனைவரின் வாழ்க்கையிலும் புதிய ஒளியை கொண்டு வரட்டும். நம் நாடு எப்போதும் மகிழ்ச்சி, செழிப்பு மற்றும் நன்மைகளுடன் ஒளிரட்டும் என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

