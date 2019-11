பள்ளம் தோண்ட 12 மணிநேரமாகும் : ராதாகிருஷ்ணன்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

திருச்சி : திருச்சி நடுக்காட்டுப்பட்டியில் ஆழ்துளைக்குள் தவறி விழுந்த 2 வயது சிறுவன் சுஜித்தை மீட்பதற்காக சென்னையிலிருந்து புதிய டிரில் பிட் வரவழைக்கப்பட உள்ளது. கடின பாறைகளால் தாமதமாகி வந்த துளையிடும் பணி தற்போது வேகமெடுத்து வருகிறது.



திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாபறை நடுக்காட்டுப்பட்டியில், ஆழ்துளை குழிக்குள் விழுந்த சிறுவன் சுஜீத்தை மீட்கும் பணி, என்.எல்.சி. நிறுவனம் மூலம் நான்கு முதல் ஐந்து மணி நேரத்திற்குள் முடிந்து விடும் என, துணைமுதல்வர் பன்னீர்செல்வம் நம்பிக்கை தெரிவித்தார். இந்நிலையில் மீட்பு பணியில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளதால், 12 மணி நேரத்திற்கு மேலாகலாம் என, ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.



திருச்சி நடுக்காட்டுப்பட்டியில் ஆழ்துளைக்குள் அக்.,25 அன்று மாலை 5.40 மணிக்கு சிறுவன் சுஜித் தவறி விழுந்தான். சிறுவனை மீட்பதற்கான பணி தொடர்ந்து 4வது நாளாக இன்றும் (அக்.,28) நடந்து வருகிறது. 88 அடியில் சிக்கிக் கொண்டிருக்கும் சுஜித்தை மீட்பதற்காக, அவன் சிக்கி இருக்கும் குழிக்கு 3 மீட்டர் தொலைவில் 110 அடிக்கு குழி தோண்டப்பட்டு வருகிறது. ரிக் இயந்திரத்தை கொண்டு நேற்று (அக்.,27) காலை 7 மணிக்கு துவங்கி, குழி தோண்டப்பட்டு வருகிறது. பிற்பகலில் மற்றோரு அதிவேக ரிக் இயந்திரமும் வரவழைக்கப்பட்டது. 2வது ரிக் இயந்திரத்தை கொண்டு நள்ளிரவு முதல் குழி தோண்டப்பட்டு வந்த நிலையில், அதன் பிளேடு பழுதானது. பழுது இன்று (அக்.,28) காலை 5.25 மணிக்கு சரி செய்யப்பட்டு மீண்டும் குழி தோண்டப்பட்டு வருகிறது.







இதுவரை 40 அடிக்கு குழி தோண்டப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் 40 அடிக்கு மேல் கடினமான பாறைகள் உள்ளதால் குழி தோண்டும் பணி மிகுந்த சவாலாக உள்ளதாக கூறப்பட்டது. பாறைகள் கடினமாக இருந்ததால் தாமதமாகி வந்த துளையிடும் பணி, காலை 9 மணி முதல் வேகமெடுத்துள்ளது. கடினமாக இருந்த பாறைகளின் தன்மை தற்போது இலகுவாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. பாறையை உடைக்கும் போது தூசு வெளியேறாமல் இருக்க தண்ணீர் ஊற்றப்பட்டு வருகிறது. 25 மணி நேரமாக ரிக் இயந்திரம் மூலம் குழி தோண்டப்பட்டு வரும் நிலையில், தற்போது கடின பாறைகளை உடைக்க சென்னையிலிருந்து ஆகாஷ் என்ற புதிய டிரில் பிட் இயந்திரம் வரவழைக்கப்பட உள்ளது.



மாற்று வழி குறித்து ஆலோசனை :



இந்நிலையில் மீட்புப் பணிகளை பார்வையிட வந்த ஜி.கே.வாசனுடன் இணைந்து கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் கூறுகையில், நடுக்காட்டுப்பட்டியில் பாறைகள் கடினமாக இருக்கின்றன. இயந்திரங்களே திணறும் அளவிற்கு பாறைகள் கடினமாக உள்ளன. இந்த அளவிற்கு கடினமாக இருக்கும் என நினைக்கவில்லை. உள்ளே செல்ல செல்ல பாறைகள் தான் உள்ளன. அவைகள் கடினமாக உள்ளன. இரண்டு ரிக் இயந்திரங்களை கொண்டு திட்டமிட்டபடி மேலும் குழி தோண்ட முடியுமா என தெரியவில்லை. சென்னையில் இருந்தும் இயந்திரம் வரவழைக்கப்பட உள்ளது. இருந்தும் மாற்று வழி குறித்து ஆலோசித்து வருகிறோம். இறுதி முடிவெடுக்க வேண்டிய தருணத்தில் இருக்கிறோம். தொழில்நுட்ப வல்லுனர், புவியியல் வல்லுநர்களுடன் அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கை குறித்து ஆலோசித்து வருகிறோம். இதுவரை 40 அடி கூட தோண்ட முடியவில்லை. குழந்தையின் மீது ஒரு அங்குலம் அளவிற்கு மண் விழுந்துள்ளது. குழந்தையிடம் நேற்று இருந்ததை போன்று அசைவற்ற நிலையே தொடர்கிறது. விரைவில் இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும் என்றார்.



தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வருவாய் நிர்வாக ஆணையர் ராதாகிருஷ்ணன், குழந்தையை மீட்க 2 முறைகள் மட்டுமே உள்ளன. குழந்தைக்கு எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்பட கூடாது என்பதில் கவனமாக உள்ளோம். பாறைகள் நிறைந்த ஆழ்துளை கிணற்றில் குழந்தை சிக்கி உள்ளது. துளையிடும் பணி திருப்திகரமானதாக இல்லை. இந்த நிகழ்வு பற்றி பலரும் பல்வேறு கருத்துக்களை கூறி வருகின்றனர். பாறை நிறைந்த பகுதி என்பதால் சவாலாக உள்ளது. எல் அண்ட் டி நிறுவனத்தின் ஜெர்மனி இயந்திரம் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. குழந்தை தொடர்ந்து கேமிரா மூலம் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது. உரிய முறையில், சரியான முறையில் மீட்புப் பணிகள் தொடர்ந்து வருகிறது. எடுக்கப்பட்டு வரும் நடவடிக்கை குறித்து பெற்றோருக்கும் உண்மை நிலை குறித்து தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு வருகிறது. கீழே கரிசல் மண் தென்பட வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அதனால் தொடர்ந்து தோண்டி வருகிறோம். நிபுணத்துவம் பெற்றவர்களைக் கொண்டே குழி தோண்டும் பணி நடந்து வருகிறது. குழந்தை 88 அடியில் உள்ளது. நாங்கள் 98 அடி வரை துளையிட்டு, பிறகு பக்கவாட்டில் துறையிட்டு குழந்தையை மீட்க முயற்சித்து வருகிறோம். இதுவரை 40 அடி தோண்டப்பட்டுள்ளது. மற்ற முறைகளை பயன்படுத்தும் அளவிற்கு போதிய அளவில் குழியின் சுற்றளவில் இடம் இல்லை. தொழில்நுட்ப முறையில் என்ன செய்ய முடியுமோ, அவை அனைத்தையும் செய்து வருகிறோம். இதே வேகத்தில் சென்றால் பள்ளம் தோண்டி முடிக்க 12 மணிநேரமாகும் என்றார்.



