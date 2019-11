தனித்தனியாக கவர்னரை சந்திக்கும் பா.ஜ., - சிவசேனா

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

மும்பை : மகாராஷ்டிராவில் ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோருவதற்காக பா.ஜ.,வும், சிவசேனாவும் தனித்தனியாக இன்று கவர்னரை சந்திக்கின்றனர். முதலில் பட்நாவிஸ் சந்தித்து பேசி இருக்கிறார்.





மகாராஷ்டிரா சட்டசபை தேர்தலில் பா.ஜ.,வும் சிவசேனாவும் கூட்டணி அமைத்து போட்டியிட்டன. இதில் பா.ஜ., 105 இடங்களிலும், சிவசேனா 56 இடங்களிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. பா.ஜ.,வால் அதிக இடங்களை பெற முடியாது என்றும், அதனால் கூட்டணி அமைப்பது அவசியம் எனவும் தேர்தலுக்கு முன் கூறப்பட்டது. ஆனால் அதற்கு மாறாக அதிக இடங்களில் வெற்றி பெற்று பா.ஜ., வெற்றி பெற்றுள்ளது. இருந்தும் பெரும்பான்மைக்கு தேவையான 145 இடங்களை பெற பிற கட்சிகளின் ஆதரவை பா.ஜ., நாட வேண்டி உள்ளது. இருந்தும் ஆட்சி பொறுப்பை விட்டுத்தர தயாராக இல்லாத சிவசேனா, ஆட்சியில் சமபங்கு கேட்டதுடன், இரண்டரை ஆண்டு காலத்திற்கு சுழற்சி முறையில் முதல்வர் பதவி வழங்கவும் பா.ஜ.,விடம் கேட்டிருந்தது. இதனால் புதிய ஆட்சி அமைப்பதில் குழப்பம் ஏற்பட்டது.







இதற்கிடையில் ஆட்சி அமைக்க சிவசேனாவுக்கு ஆதரவு அளிக்க தயாராக உள்ளதாக காங்., தெரிவித்துள்ளது, பா.ஜ., - சிவசேனா கூட்டணிக்குள் சலசலப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இந்நிலையில் ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோருவதற்காக பா.ஜ, மற்றும் சிவசேனா இன்று தனித்தனியாக கவர்னர் பகத் சிங் கோஸ்யாரியை சந்திக்கின்றனர்.



பா.ஜ., சார்பில் முதல்வர் தேவேந்திர பட்நாவிசும், சிவசேனா கட்சி சார்பில் போக்குவரத்து அமைச்சராக உள்ள திவாகர் ராவுத்தும் கவர்னரை சந்திக்கின்றனர்.முதல்வர் என்ற முறையில் பட்நாவிஸ், முதலில் கவர்னரை சந்தித்து, தற்போதைய அரசியல் சூழல் குறித்து விரிவாக விளக்கி உள்ளார்.



அதிக இடங்களில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக பா.ஜ., உள்ளதால், பா.ஜ.,வை ஆட்சி அமைக்க கவர்னர் அழைக்கவே அதிக வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

Advertisement