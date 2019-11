நவம்பர், டிசம்பரில் வெயில் அதிகரிக்கும்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புனே : இந்த ஆண்டு நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் மாதங்களில் வெப்பமானது சராசரியை விட கூடுதலாக இருக்கும் என இந்திய வானிலை மையத்தின் தெற்காசியாவிற்கான பருவநிலை கால அளவீட்டு கழகம் தெரிவித்துள்ளது.





இந்திய வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள வானிலை அறிவிப்பின்படி, 2020 ம் ஆண்டில் குளிர்காலம் மெதுவாகவே துவங்கும்.இந்தியாவின் குளிர்காலமானது ஜனவரியில் துவங்கி, பிப்ரவரி இறுதி வரை இருக்கும். ஆகஸ்ட் மாத ஆரம்ப நிலையை வைத்து கணக்கிட்டால், நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் மாதங்களில் வெப்ப நிலையானது 70 முதல் 100 சதவீதம் வரை உயரக் கூடும். இது சராசரி வெப்பநிலையை விட அதிகமாகும்.









அதே சமயம், இதே காலகட்டத்தில் காஷ்மீரில் வெப்பநிலையானது சராசரியை விட சிறிதளவே அதிகரிக்கும். காஷ்மீரில் 50 முதல் 60 சதவீதம் வரை வெப்பநிலை சராசரியை விட அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

