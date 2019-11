போர்வெல் இயந்திரம் மூலம் பள்ளம் தோண்டும் பணி துவக்கம்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

திருச்சி : திருச்சி நடுக்காட்டுப்பட்டியில் ஆழ்துளை கிணற்றில் சிக்கி உள்ள 2 வயது சிறுவன் சுஜித்தை மீட்பதற்கு ரிக் இயந்திரத்திற்கு பதில் போர்வெல் இயந்திரத்தை பயன்படுத்த முடிவு செய்யப்பட்டு, அதற்கான பணி துவங்கி உள்ளது. முன்னதாக தோண்டப்பட்டுள்ள 45 அடி பள்ளத்திற்குள் தீயணைப்பு வீரர் ஒருவர் அனுப்பப்பட்டு, ஆய்வு செய்ய வைக்கப்பட்டார்.





88 அடியில் சிக்கி உள்ள சுஜித் மீட்க 98 அடிக்கு பள்ளம் தோண்டும் பணி நேற்று காலை முதல் நடந்து வருகிறது. ஆனால் பாறைகள் கடினமாக இருந்ததால் இதுவரை 45 அடி மட்டுமே தோண்டப்பட்டுள்ளது. முதல் ரிக் இயந்திரம் மூலம் 35 அடியும், 2வது ரிக் இயந்திரம் மூலம் 10 அடியும் தோண்டப்பட்டுள்ளது. பாறை கடினமாக இருந்த போதிலும், 40 அடிக்கு மேல் கரிசல் மண் இருக்க வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறப்பட்டதால், தொடர்ந்து பள்ளம் தோண்டப்படுவதாக வருவாய் நிர்வாக ஆணையர் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார். ஆனால் 45 அடி பள்ளம் தோண்டப்பட்ட நிலையில் 2வது ரிக் இயந்திரத்தில் மீண்டும் பழுது ஏற்பட்டது. இதனால் பள்ளம் தோண்டும் பணி சிறிது நேரம் நிறுத்தப்பட்டது.







கடினமான பாறைகள் என்பதால் அவற்றை உடைக்க ரிக் இயந்திரத்திற்கு பதிலாக போர்வெல் இயந்திரத்தை பயன்படுத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. 1200 குதிரை திறன் கொண்ட போர்வெல் இயந்திரம் மூலம் 100 அடிக்கு பள்ளம் தோண்டு பணி துவங்கி உள்ளது. அமைச்சர்கள், அதிகாரிகள் ஒப்புதலுடன் இந்த முடிவு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.





வீரர் ஆய்வு

முன்னதாக 45 அடிக்கு தோண்டப்பட்டுள்ள பள்ளத்திற்குள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள தீயணைப்பு வீரர் இறங்கி ஆய்வு செய்யதார். பள்ளம் தோண்டுவதில் இருக்கும் சிக்கல்கள் குறித்து அந்த வீரர், குழந்தை இருக்கும் இடத்திற்கு பக்கவாட்டில் துளையிட என்ன செய்யலாம் என்பது குறித்தும் ஆய்வு செய்தார்.



ஆய்வு நடக்கும் இடத்திற்கு துணை முதல்வர் ஓபிஎஸ் மீண்டும் வந்துள்ளார். அவர் மீட்புப் பணிகளை பார்வையிட்டார். உடன் அவரது மகனும், எம்.பி.,யுமான ரவீந்திரநாத்தும் வந்தார்.

