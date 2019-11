பயங்கரவாதத்தை வேரறுப்போம்; ஐரோப்பிய எம்.பி.,க்களிடம் மோடி சூளுரை

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: பிரதமர் மோடியுடன் 28 ஐரோப்பிய யூனியன் எம்.பி.,க்கள் சந்தித்து, காஷ்மீர் விவகாரம் தொடர்பாக கலந்துரையாடினர். இந்த சந்திப்பில் மோடி பேசுகையில்; இருநாடுகளும் இணைந்து பயங்கரவாதத்தை வேரறுப்போம் என தெரிவித்தார்



காஷ்மீரின் சிறப்பு அந்தஸ்து ரத்து செய்ததற்கு பின், அங்குள்ள களநிலவரத்தை அறிவதற்காக 28 பேர் கொண்ட ஐரோப்பிய யூனியனை சேர்ந்த 28 எம்.பி.,க்கள் குழுவினர், இந்தியாவுக்கு வந்துள்ளனர். பிரதமர் மோடி மற்றும் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவலை சந்தித்தனர். இவர்கள் நாளை (அக்.,29) காஷ்மீர் செல்ல இருக்கின்றனர்.

எம்.பி.,க்களுடன் மோடி கலந்துரையாடிய போது கூறியதாவது: ஐரோப்பாவுடன் இந்தியா, நெருங்கிய தொடர்பில் இருக்கிறது. இருநாடுகளுக்கு இடையே வர்த்தக தொடர்பு எப்போதும் இருந்து வருகிறது. நாம், இணைந்து ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றுவோம். அதற்கு, அச்சுறுத்தலாக இருக்கும் பயங்கரவாதத்திற்கு எதிராக செயல்பட்டு வேரறுப்போம்.









பயங்கரவாதிகளுக்கு உதவும் அமைப்புகள் மற்றும் மாநிலங்களுக்கு எதிராக அவசர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும். பயங்கரவாதத்தை யாரும் சகித்து கொள்ள முடியாது. இந்தியாவில் அனைவருக்கும் மருத்துவம் என்ற பெரும் சுகாதாரத் திட்டத்தின் கீழ் 50 கோடி மக்கள் பயன் பெறுகின்றனர். இந்தியாவில் காசநோய் பெரும் அளவில் ஒழிக்கப்பட்டு வருகிறது. அடுத்த ஐந்தாண்டுகளில் அது முற்றிலுமாக ஒழிக்கப்படும். ஐரோப்பாவின் தலைவர்களை சந்தித்து இருநாட்டு உறவு குறித்து விரிவாக பேச இருக்கிறேன். இவ்வாறு மோடி கூறினார்.

