அரசியல் கட்சிகளே; மரண போர்வெல்களை மூட ஏற்பாடு செய்யுங்கள்

வாசகர்களே!

மணப்பாறை நடுக்காட்டுப்பட்டி குழந்தை சுஜித்தின் அகாலமரணம் மனிதநேயம் உள்ள அனைவரையும் ஆழ்ந்த சோகத்தில் தள்ளியுள்ளது. தண்ணீருக்காக போடப்பட்ட போர்வெல் கண்ணீரை வரவழைக்கும் எமனாக மாறியுள்ளது. இதில் ஒரு பொறுப்புள்ள குடிமகனாக நாம் என்ன செய்யப் போகிறோம்? என்ன பாடம் கற்றுக் கொள்ள போகிறோம்?



அரசியல் கட்சிகளே, இளைஞர் அமைப்புகளே, பொதுநல இயக்கங்களே, ரசிகர் நற்பணி மன்றங்களே, நுகர்வோர் அமைப்புகளே, மனித உரிமை ஆர்வலர்களே, சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்களே உங்கள் பகுதியில் பயன்பாட்டில் இல்லாத மூடப்படாத அபாயகரமான ஆழ்துளை கிணறுகள் குறித்த விபரங்களை உடனடியாக உங்கள் பகுதி ஊராட்சி, பேரூராட்சி, நகராட்சி, மாநகராட்சி, மாவட்ட நிர்வாகம், போலீஸ், தீயணைப்பு அதிகாரிகளிடம் தெரிவித்து உயிரிழப்பை தவிர்க்க உதவிடுங்கள். சிறுவன் சுஜித்திற்கு ஏற்பட்ட நிலைமை இனிமேல் இன்னொரு குழந்தைக்கு ஏற்படக்கூடாது. இப்படி ஒரு சம்பவம் இதுவே கடைசியாக இருக்கட்டும் என்று சபதம் எடுப்போம். உங்கள் பகுதியில் மூடப்படாத ஆழ்துளை கிணறுகள் இருந்தால் உடனடியாக மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகத்திற்கு புகார் செய்யுங்கள்.

உங்கள் மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலக எண்கள் இதோ:

அரியலூர்: 0451-2461199,0451 2432700

சென்னை: 044-25228025,25234403

கோவை: 0422- 2301114,0422 2222630

கடலூர்: 04142-230999,04142 230666

தர்மபுரி: 04342-230500,04342 232800, 8903891077

திண்டுக்கல்: 04329-228338,04329 228331

ஈரோடு: 0424-2266700,2260207-11,0424 24729494

வாட்ஸ் ஆப் எண்: 944167000

கரூர்: 04324-257555,04324

கிருஷ்ணகிரி : 04343-239500,04343 239400,6369700230

காஞ்சிபுரம்: 044-27237433,

கன்னியாகுமரி: 04652-279555

மதுரை: 04365-252700,

நாமக்கல்: 04286-281101,04286 280111,280222

நாமக்கல் மாவட்ட கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்: 1800 425 1977

நாமக்கல்: வாட்ஸ் ஆப் எண்: 8668246027

நீலகிரி: 0423-2442344,0416 2222000

நீலகிரி மாவட்ட வருவாய் அதிகாரி:9445000912

டோல்ப்ரீ எண்- 1077.

ஊட்டி ஆர்டிஓ சுரேஷ்-9445461804

குன்னூர் ஆர்டிஓ ரஞ்சித் சிங்-9445000438

கூடலூர் ஆர்டிஓ ராஜ்குமார்-9445000437

பெரம்பலூர்: 04328-225700,04328 224200(R)

புதுக்கோட்டை: 04322-221663,221624-27 (O),04322

ராமநாதபுரம்: 04567-231220,04567 221349

சேலம்: 0427-2330030,0427 2400200

சேலம் மாவட்ட டோல் பிரீ எண்: 1077

சேலம் மாவட்ட பேரிடர் கால மீட்பு பணிகள் கண்காணிப்பு அதிகாரி: 9384056216

சிவகங்கை: 04575-241466,04575 241455

தஞ்சாவூர்: 04362-230102,

தேனி: 04546-253676,04546 254732

திருவள்ளூர்: 044-27661600,044 27662233

திருவண்ணாமலை: 04175-233333,04175 233366

திருவாரூர்: 04366-223344,04366

திருநெல்வேலி: 0462-0462-2501032,0462

திருச்சி:0431-2415358,0431 2420181

திருப்பூர்: 0421-2218811, 0421- 2971199, 2971133

திருப்பூர் மாவட்ட வாட்ஸ் ஆப் எண்: 97000 41114

திருப்பூர் மாவட்ட டோல் ப்ரீ எண்: 1077

தூத்துக்குடி: 0461-2340600,0461

வேலூர்: 0416-2252345, 9444135000

விழுப்புரம் 04146-222450, 04146 222470, 04146-223266

புதுச்சேரி கலெக்டர் அலுவலகம்: 04132299500

விருதுநகர்: 04562-252525,04562 252345

