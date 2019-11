தலைமை நீதிபதி பாப்டே: ஜனாதிபதி ஒப்புதல்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: சுப்ரீம் கோர்ட்டின் அடுத்த தலைமை நீதிபதியாக பாப்டேவை நியமிக்க வேண்டும் என தற்போதைய தலைமை நீதிபதி ரஞ்சன் கோகோய் செய்த பரிந்துரையை ஜனாதிபதி ஏற்று கொண்டார். நவ.,18 ல் பப்டே பதவி ஏற்க உள்ளார்.



தற்போதைய சுப்ரீம் கோர்ட் தலைமை நீதிபதி ரஞ்சன் கோகோய் பதவிக்காலம் வரும் நவ.,17 அன்று நிறைவு பெறுகிறது. இதனையடுத்து அடுத்த தலைமை நீதிபதியை நியமிப்பதற்கான பணிகள் துவங்கன. அடுத்த தலைமை நீதிபதியாக எஸ்.ஏ. பாப்டேவை நியமிக்க வேண்டும் என, ரஞ்சன் கோகோய், பரிந்துரை செய்தார்.

இந்த பரிந்துரையை ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் ஏற்றுக் கொண்டார். இதனையடுத்து வரும் நவ.,18 ல் பாப்டே, தலைமை நீதிபதியாக பதவி ஏற்றுக் கொள்கிறார். பாப்டே , சுப்ரீம் கோர்ட்டின் 47 வது தலைமை நீதிபதி ஆவார். அவரது பதவிக்காலம், 2021 ஏப்., 23 வரை உள்ளது.





Advertisement