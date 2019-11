இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

சென்னை: ஆழ்துளை கிணற்றில் விழும் குழந்தைகளை மீட்க உதவும், நவீன கருவியை உருவாக்கினால் ரூ. 5 லட்சம் பரிசுத்தொகை வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான பரிந்துரையை, முதல்வர் அலுவலகத்திற்கு அனுப்பியுள்ளதாக, தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை முதன்மை செயலர் சந்தோஷ்பாபு தெரிவித்துள்ளார்.









