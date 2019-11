சவுதி அமைச்சரை சந்தித்த பிரதமர் மோடி

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

ரியாத்: இரண்டு நாள் அரசு முறை பயணமாக சவுதி அரேபியா சென்றுள்ள பிரதமர் மோடி, சுற்றுச்சூழல், நீர் மற்றும் வேளாண்மை அமைச்சர் அப்துல்ரஹ்மான் பின் அப்துல்மொசென் அல்-பாட்லியை சந்தித்தார்.



பிரதமர் நரேந்திர மோடி, சவுதி மன்னர் சல்மான் பின் அப்துல்லாசிஸ் அல் சவுத், அழைப்பின் பேரில், இரண்டு நாள் அரசு முறை பயணமாக சவுதி அரேபியா சென்றார். விமானத்தில் இருந்து இறங்கிய அவருக்கு சவுதி அரசு சார்பில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. இந்த பயணத்தில், மின்சாரம், நிதி, இரு தரப்பு உறவு குறித்து ஆலோசனை நடத்தப்பட உள்ளது. இதனை தொடர்ந்து, அங்கு நடைபெறும், முதலீட்டாளர் மாநாட்டிலும் மோடி கலந்து கொண்டு பேச உள்ளார்.







இதற்காக இன்று (அக்.,29) ரியாத்தில் சவுதி அரேபியாவின் சுற்றுச்சூழல், நீர் மற்றும் வேளாண்மை அமைச்சர் அப்துல்ரஹ்மான் பின் அப்துல்மொசென் அல்-பாட்லியை சந்தித்தார். அதைதொடர்ந்து எரிசக்தி அமைச்சர் அப்துல்அஜிஸ் பின் சல்மான் அல் சவுத்தையும் சந்தித்தார்.

