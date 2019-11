இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் கடந்த 3 நாட்களில் 1,100 ஆழ்துளை கிணறுகள் மூடப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட கலெக்டர் மகேஸ்வரி அறிவித்துள்ளார்.



மேலும், அரசு நிலங்களில் ஆழ்துளை கிணறுகள் அமைத்தால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும், புதிதாக ஆழ்துளை கிணறுகள் அமைக்க எழுத்துப்பூர்வமாக அனுமதி பெற வேண்டும் எனவும் கூறினார்.





