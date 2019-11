வட்ட வடிவ வீடு கட்டுவது செலவு கம்மி!

For a given perimeter, the biggest area is contained by a circle. இயற்கையில், குறைவான சுற்றளவில், அதிகமான பரப்பை உள்ளடக்கும் வடிவம் வட்டம். இயற்கை கிட்டத்தட்ட அனைத்தையும் வட்டமாக தான் படைக்கிறது. சதுரவடிவை இயற்கை மேம்படுத்தி வட்டத்தை கொடுத்திருக்கிறது.