ஐதராபாத்தில் ஐ,ஐ.டி., மாணவர் மாடியிலிருந்து குதித்து தற்கொலை

ஐ.ஐ.டி, எம்.ஐ.டி., ஐவி லீக் கல்லூரிகள் எல்லோருக்கும் ஏற்றவை அல்ல. போட்டிகளும் பொறாமைகளும் நிறைந்த உலகம் அவை. நிறைய மாணவர்கள் மனஅழுத்தம் காரணமாக போதை பொருள்களை நாடுவதும், தூக்க மாத்திரைகள் சாப்பிடுவதும் சகஜம். you really need to be thick skinned to survive the competition or extremely competent to face the challenges....