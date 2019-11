தமிழகத்தில் 20 மாவட்டங்களில் மிக கனமழை வாய்ப்பு

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

சென்னை : தமிழகத்தில் 20 மாவட்டங்களில் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும், காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் புயலாக மாறக் கூடும் எனவும் வானிலை மைய தென் மண்டல இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.







வானிலை மைய தென் மண்டல இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் செய்தியாளர்களிடம் கூறியதாவது: குமரி கடலில் நிலை கொண்டிருந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்றது. அடுத்த 24 மணி மேலும் வலுப்பெற்று புயலாக மாற வாய்ப்புள்ளது. இந்த தாழ்வு மண்டலமானது வடகிழக்கு நோக்கி நகரும் என்பதால் தமிழகம், புதுச்சேரியில் அடுத்த 2 நாட்களுக்கு கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.



இதுவரையில் தமிழகத்தின் 80 இடங்களில் கனமழை பெய்துள்ளது. அடுத்த 2 நாட்களுக்கு கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, ராமநாதபுரம், விருதுநகர், மதுரை, புதுக்கோட்டை, திருச்சி, அரியலூர், பெரம்பலூர், தேனி, கோவை, திண்டுக்கல் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்கள் என மொத்தம் 20 மாவட்டங்களில் கனமழை முதல் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. இன்றும் (அக்.,30), நாளையும், குமரி கடல், மன்னார் வளைகுடா, மாலத்தீவு, லட்சத்தீவு பகுதிகளுக்கு மீனவர்கள் செல்ல வேண்டாம். கடந்த 24 மணி நேரத்தில் அதிகபட்சமாக திருத்தணியில் 19 செ.மீ., மழை பெய்துள்ளது. இவ்வாறு பாலச்சந்திரன் கூறினார்.

