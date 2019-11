ஆடியோ - இந்தியாவை ஆதரிக்கும் நாடுகள் மீது தாக்குதல் Your browser does not support the audio element.

இஸ்லாமாபாத் : காஷ்மீர் விவகாரத்தில் இந்தியாவுக்கு ஆதரவளிக்கும் நாடுகள் மீது பாகிஸ்தான் ஏவுகணை தாக்குதல் நடத்தும். அந்த நாடுகள் பாக்.,ன் எதிரிகளாக கருதப்படும் என பாக்., அமைச்சர் சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசி உள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.



காஷ்மீர் விவகாரங்களுக்கான பாக்., அமைச்சர் அலி அமின் கந்தபுர் கூறுகையில், காஷ்மீர் விவகாரத்தில் இந்தியா பதற்றத்தை அதிகப்படுத்தினால், பாக்., நிச்சயம் போரை துவக்கும். அப்போது இந்தியாவிற்கு ஆதரவாக நிற்கும் நாடுகள் மீதும் தாக்குதல் நடத்தப்படும். பாக்., அந்த நாடுகளை எதிரியாக கருதவில்லை. ஆனால் இந்தியாவிற்கு ஆதரவு அளித்தால், அந்த நாடுகள் மீதும் தாக்குதல் நடத்தப்படும் என்றார்.



ஐ.நா.,வில் தனது முதல் உரையை நிகழ்த்திய பாக்., பிரதமர் இம்ரான் கான், காஷ்மீர் விவகாரத்தில் இந்தியா மீது குற்றம்சாட்டி பேசினார். தொடர்ந்து இந்தியா மீது அணுஆயுத போர் தொடுக்கப்படும் என பகிரங்க மிரட்டல் விடுத்திருந்தார். இந்நிலையில் காஷ்மீர் விவகாரத்தில் இந்தியாவிற்கு ஆதரவு அளிக்கும் நாடுகள் மீதும் அணுஆயுத தாக்குதல் நடத்தப்படும் என அந்நாட்டு அமைச்சர் உலக நாடுகளுக்கு மிரட்டல் விடுத்துள்ளது மேலும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

Advertisement