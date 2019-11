காஷ்மீர் விவகாரத்தில் தலையிட மாட்டோம்: ஐரோப்பிய பிரதிநிதிகள்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

ஜம்மு : காஷ்மீர் இந்தியாவின் உள்நாட்டு பிரச்னை. அதில் நாங்கள் தலையிட போவதில்லை என காஷ்மீரை பார்வையிட்ட பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஐரோப்பிய எம்.பி.,க்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.





காஷ்மீரில் 370 ரத்து செய்யப்பட்ட பிறகு நிலவும் சூழல் குறித்து ஐரோப்பிய எம்.பி.,க்கள் 23 பேர் இந்தியா வந்துள்ளனர். காஷ்மீரில் சூழலை ஆய்வு செய்த பிறகு இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசினர். அப்போது அவர்கள், காஷ்மீர் இந்தியாவின் உள்நாட்டு விவகாரம். இந்திய அரசியலில் நாங்கள் தலையிட முடியாது. நிலையில்லாத தன்மையும், பயங்கரவாதமும் தான் காஷ்மீரில் வாழும் அப்பாவி மக்களின் பெரிய பிரச்னையாக உள்ளது என்பதை நாங்கள் கண்டறிந்துள்ளோம்.

காஷ்மீரில் உள்ள அனைத்து பிரச்னைகளும் பயங்கரவாதத்துடன் தொடர்புடையது. காஷ்மீர் அல்லாத 5 தொழிலாளர்கள் கொல்லப்பட்டதும் பயங்கரவாதத்தால் தான். துரதிஷ்டவசமான அந்த சம்பவத்தை நாங்கள் கண்டிக்கிறோம். பயங்கரவாதம் இந்தியாவின் பிரச்னை அல்ல. அது உலக நாடுகள் அனைத்தும் எதிர்கொண்டு வரும் பிரச்னை. பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான இந்தியாவின் போராட்டத்தில் நாங்கள் இந்தியாவின் பக்கம் இருப்போம்.

போலீசும், ராணுவமும் பல முயற்சிகள் எடுத்தும் பாக்., தொடர்ந்து பயங்கரவாதிகளை இந்தியாவிற்குள் அனுப்பி வருகிறது. இந்த நிலையற்ற சூழலால் காஷ்மீர் இன்னும் பின்தங்கி உள்ளது. காஷ்மீர் மற்றொரு ஆப்கான் ஆவதை நாங்கள் விரும்பவில்லை. இந்திய அரசியலில் தலையிட நாங்கள் விரும்பவில்லை.

சாமானிய மக்களை சந்திக்கவே வந்தோம். காஷ்மீர் மக்கள் வளர்ச்சியையும் அமைதியையுமே விரும்புகிறார்கள். அவர்களின் வளர்ச்சிக்கு நாங்கள் துணை நிற்போம். அவர்கள் பள்ளிகள், மருத்துவமனைகளை விரும்புகிறார்கள் என்றனர்.

