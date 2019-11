4 மாதங்களில் 40.5 கோடி வேலைவாய்ப்பு; ஆய்வில் தகவல்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: கடந்த மே முதல் ஆகஸ்ட் வரையிலான காலகட்டத்தில் 40.49 கோடி பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைத்துள்ளதாக, இந்திய பொருளாதாரத்தை கண்காணிக்கும் மையமான சி.எம்.ஐ.இ., அமைப்பு நடத்திய ஆய்வில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வேலைவாய்ப்பு குறித்து சி.எம்.ஐ.இ., ஆய்வு நடத்தியது. இதில், கடந்த மே முதல் ஆகஸ்ட் வரையிலான 4 மாதங்களில் இந்தியாவில் 40.49 கோடி பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைத்துள்ளதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இது கடந்த ஆண்டை விட 25 லட்சம் அதிகம். அதிகபட்சமாக வேளாண்துறையில் 84 லட்சம் வேலைவாய்ப்புகள் கிடைத்துள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது.







அதே நேரத்தில், உற்பத்தி, தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் நிதித்துறை சார்ந்த வேலைவாய்ப்புகள் சரிவை சந்தித்துள்ளது. கடந்த ஆண்டை ஒப்பிடுகையில் குறைந்த திறன் கொண்ட பயிர் சாகுபடி, சில்லரை வர்த்தகம், கட்டுமானம் உள்ளிட்ட துறைகளில் வேலைவாய்ப்புகள் பெரிய அளவில் வளர்ச்சியை பெற்றுள்ளது. இந்த ஆய்வின் மூலம், கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டும் வேலைவாய்ப்புகள் அதிகரித்திருப்பது, ஆரோக்கியமான வளர்ச்சி தான் என சி.எம்.ஐ.இ., தெரிவித்துள்ளது.

Advertisement