சென்னை ஐகோர்ட் தலைமை நீதிபதி சாஹி

புதுடில்லி: சென்னை ஐகோர்ட்டின் தலைமை நீதிபதியாக அமரேஸ்வர் பிரதாப் சாஹியை நியமித்து ஜனாதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார். வரும் நவ.,13க்குள் பதவியேற்றுக் கொள்ளவும் அவருக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.



சென்னை ஐகோர்ட் தலைமை நீதிபதியாக இருந்த தஹில் ரமானியை, மேகாலயா மாநிலத்திற்கு இடமாற்றம் செய்ய சுப்ரீம் கோர்ட் கொலிஜியம் பரிந்துரை செய்தது. இதனை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என ரமானி வேண்டுகோள் விடுத்தார். கோரிக்கை நிராகரிக்கப்பட்டதால், தஹில் ரமானி பதவியை ராஜினாமா செய்தார். இதனையடுத்து, மூத்த நீதிபதி கோத்தாரி பொறுப்பு நீதிபதியாக செயல்பட்டு வந்தார்.







இந்நிலையில், பாட்னா ஐகோர்ட் தலைமை நீதிபதியாக இருந்து வரும் அமரேஸ்வர் பிரதாப் சாஹியை சென்னை ஐகோர்ட் தலைமை நீதிபதியாக நியமிக்க கொலிஜியம் பரிந்துரை செய்தது. இதனை ஏற்று கொண்ட ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த், சாஹியை சென்னை ஐகோர்ட் தலைமை நீதிபதியாக நியமித்ததுடன், வரும் நவ.,13க்குள் பதவி ஏற்று கொள்ளவும் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

